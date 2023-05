Lucas Jagger faz primeira aparição pública com a namorada

Lucas Jagger fez a primeira aparição pública com a namorada. O casal posou juntos em clima de romance no after party de Bottega Veneta, que rolou em São Paulo, na noite da última quarta-feira (24). Em uma entrevista para a Quem, Lucas disse que a moça não é brasileira e a conheceu em Nova York, mas fez suspense sobre a identidade da moça.

Segundo o jovem, "não vou falar. Vou deixar ela em paz. A gente está bem. Ela não é brasileira. Conheci ela lá fora, porque moro em Nova York. Foi meu aniversário semana passada, nem fiz festa nem nada, mas tem uns amigos gringos que vieram passar comigo. Fiz um jantar pequeno, mas ano que vem vou fazer uma festa maior. Faz tempo que não faço. Última festona que fiz foi quando fiz 18 anos", explicou.

Vale relembrar que em março, ao curtir o Lollapalooza Brasil, o filho da apresentadora Luciana Gimenez com o roqueiro Mick Jagger afirmou que não estava solteiro, mas também sem dar mais detalhes.

