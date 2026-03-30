Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lucas Guimarães vai à mansão de Carlinhos Maia e troca beijos com o ex

Apresentador foi buscar pertences após separação e reencontro teve troca de declarações

Hannah Franco
fonte

Lucas Guimarães vai à mansão de Carlinhos Maia e troca beijos com o ex: 'saudades' (Foto / Reprodução / Instagram: @carlinhos)

O apresentador Lucas Guimarães esteve na mansão do ex-marido, o humorista Carlinhos Maia, para buscar pertences que ainda estavam no local desde a separação do casal, anunciada em julho do ano passado.

Durante o reencontro, os dois protagonizaram momentos de descontração e troca de farpas sobre objetos pessoais. Lucas afirmou que não conseguiu levar todos os itens que considera seus. “Ele não me deixou levar coisas que são minhas. Teve roupas que ele disse para eu não levar, mesmo sendo coisas que eu comprei”, disse.

VEJA MAIS

image Carlinhos Maia revela recaída e comenta reconciliação com ex-marido
“Não prometo que vai ser fácil, mas decidi tentar de novo”, declarou. Entenda!

image Carlinhos Maia revela se está apaixonado e fala de saudade do ex
Influenciador digital detalha sentimentos após término do casamento e defende jovem apontado como novo affair

Em resposta, Carlinhos justificou a atitude ao afirmar que o ex costumava perder objetos. “Eu não gosto de dar para você porque você perde as coisas”, rebateu o humorista.

Lucas, por sua vez, afirmou que mudou o comportamento após prejuízos anteriores. “Hoje estou valorizando mais o meu dinheiro, então não estou mais perdendo as coisas”, declarou.

Carlinhos ainda relembrou episódios envolvendo perdas financeiras. “Ele já perdeu mais de um milhão de reais em joias, algumas eu dei de presente”, contou. Lucas respondeu: “Me roubaram, mas o que o Diabo tenta tomar, Deus restitui”.

Apesar das provocações, o encontro também foi marcado por demonstrações de afeto. Os dois trocaram um beijo durante a visita, e Carlinhos comentou sobre a saudade que sente do ex-companheiro.

“Como é que pode eu deixar um menino bonito desse solto por aí no mundo?”, disse o humorista. Lucas respondeu: “Você fala como se eu fosse seu, como se tivesse me prendido e agora me deixasse voar”.

Ao final, Carlinhos resumiu o sentimento: “Saudades de você já”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carlinhos Maia

Lucas Guimarães
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIMENTO

Pará recebe R$ 28,5 milhões para projetos culturais em 2026

Recursos vão apoiar 23 projetos com foco na economia criativa e geração de renda no Estado

30.03.26 22h28

DICAS

Onde aprender a dançar brega em Belém? Aulas custam a partir de R$ 15

Espaço cultural oferece aulas de brega, tecnobrega e reggae com preço acessível na capital paraense

30.03.26 21h38

NOVIDADE

Ronaldinho Gaúcho lança gravadora e anuncia álbum inspirado na Copa do Mundo

Artistas poderão enviar músicas a partir da próxima semana para seleção do projeto

30.03.26 17h57

FAMOSOS

Modelo acusa neto de Mussum de roubo e ‘boa noite, Cinderela’; jovem nega acusações

Suposta vítima afirma ter sido dopado e relata prejuízo de cerca de R$ 15 mil

30.03.26 17h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Juliano chama Tadeu Schmidt de 'safado' e apresentador dá o troco ao vivo

O brother chamou o apresentador de "safado" após o apresentador notar que ele estava sem camisa durante a votação

30.03.26 16h37

PRESENÇA

De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha

O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara

30.03.26 9h11

emoção

Momento entre Ana Paula e Jordana comove o BBB 26 e as redes: 'Vi a dor no olhar dela'

Jordana comentou com Marciele e Samira sobre a interação com Ana Paula, e disse que sentiu a sister "fora do jogo" pela primeira vez

30.03.26 18h43

CONFUSÃO

Ex-BBB Pedro deverá passar por novas avaliações psicológicas após briga em barbearia; entenda

Após negar, defesa do ex-brother confirma envolvimento e aponta questão de saúde mental. Novas avaliações psicológicas foram agendadas

30.03.26 12h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda