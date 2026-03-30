Lucas Guimarães vai à mansão de Carlinhos Maia e troca beijos com o ex

O apresentador Lucas Guimarães esteve na mansão do ex-marido, o humorista Carlinhos Maia, para buscar pertences que ainda estavam no local desde a separação do casal, anunciada em julho do ano passado.

Durante o reencontro, os dois protagonizaram momentos de descontração e troca de farpas sobre objetos pessoais. Lucas afirmou que não conseguiu levar todos os itens que considera seus. “Ele não me deixou levar coisas que são minhas. Teve roupas que ele disse para eu não levar, mesmo sendo coisas que eu comprei”, disse.

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Em resposta, Carlinhos justificou a atitude ao afirmar que o ex costumava perder objetos. “Eu não gosto de dar para você porque você perde as coisas”, rebateu o humorista.

Lucas, por sua vez, afirmou que mudou o comportamento após prejuízos anteriores. “Hoje estou valorizando mais o meu dinheiro, então não estou mais perdendo as coisas”, declarou.

Carlinhos ainda relembrou episódios envolvendo perdas financeiras. “Ele já perdeu mais de um milhão de reais em joias, algumas eu dei de presente”, contou. Lucas respondeu: “Me roubaram, mas o que o Diabo tenta tomar, Deus restitui”.

Apesar das provocações, o encontro também foi marcado por demonstrações de afeto. Os dois trocaram um beijo durante a visita, e Carlinhos comentou sobre a saudade que sente do ex-companheiro.

“Como é que pode eu deixar um menino bonito desse solto por aí no mundo?”, disse o humorista. Lucas respondeu: “Você fala como se eu fosse seu, como se tivesse me prendido e agora me deixasse voar”.

Ao final, Carlinhos resumiu o sentimento: “Saudades de você já”.