Carlinhos Maia revela se está apaixonado e fala de saudade do ex

O influenciador digital Carlinhos Maia utilizou recentemente a ferramenta de caixinha de perguntas no Instagram para interagir com seus seguidores, abordando aspectos de sua vida amorosa. Ele respondeu a questionamentos sobre o fim de seu casamento com Lucas Guimarães e esclareceu a relação com Lucas Lobato, jovem apontado como seu novo affair.

Carlinhos Maia foi questionado sobre a falta do ex-marido. "Você ainda sente falta do Lucas quando vai dormir?", perguntou um seguidor. O humorista respondeu: "Sinto falta do Lucas na vida, são 16 anos de convivência. Esse sentimento não vai acabar nunca, não se apaga história".

Ele também destacou que a separação ocorreu de forma amigável. "É difícil pra muitos entenderem que terminamos bem. Nos falamos sempre sobre diversos assuntos", completou o influenciador, desmistificando possíveis desavenças.

Pressão dos fãs e a vida de solteiro

Outro internauta quis saber como Carlinhos Maia se sente na condição de solteiro. O artista foi direto ao afirmar que se sente pressionado pelo próprio público.

"Me sinto pressionado pelo meu próprio público a ter que esconder o que acontece na minha vida. Não por mim, eu aguento as pancadas. Mas as maldades que fazem com quem se aproxima", desabafou.

Maia lamentou a repercussão negativa. "Não é isso que prego a tantos anos aqui. Isso tá muito cruel. A sensação que tenho é que cometi um ‘crime’. Ignoram o que de fato é meu papel aqui. Levar diversão, entreter", finalizou o influenciador.

Lucas Lobato e a defesa do influenciador

Ainda durante a interação, um seguidor abordou Lucas Lobato com a pergunta: "Você está apaixonado por Lobato?". O influenciador abriu o jogo sobre o relacionamento com o jovem.

"Gosto demais dele, acho ele parecido comigo no jeito de não baixar a cabeça, de se manter firme", declarou Carlinhos Maia. Ele também fez questão de rebater especulações sobre interesse financeiro.

"Muitos falam que dei dinheiro, bla bla bla… O cara NUNCA, NUNCA me pediu um real pra nada. Falam coisas absurdas o tempo todo, deveriam citar que ele passou em 4 faculdades FEDERAIS", afirmou o humorista em defesa de Lucas Lobato.