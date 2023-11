Lucas Guimarães confirma que separação em 2022 de Carlinhos Maia foi após traição

Lucas Guimarães, Carlinhos Maia e Dudu Farias eram amigos e compadres, mas hoje se tratam apenas como conhecido, ao ponto de Dudu dizer que foi desconvidado da Casa da Barra, que acontece nesta quinta-feira, 23. Após os ataques, Carlinhos expôs ameaças recebidas e o marido Lucas saiu em sua defesa e contou que o motivo da separação do casal em 2022, ocorreu porque Dudu agendava garotos de programa para Carlinhos.

VEJA MAIS

Após a confirmação de Lucas Guimarães, a web só falava nos nomes dos influenciadores. O rapaz adimitiu que o motivo do término que durou cinco meses com Carlinhos Maia foi devido à Dudu, seu padrinho de casamento. "Esse foi o motivo da separação: ele [Farias] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido", disse.

O casal voltou e combinaram de se afastar de Dudu."Eu e Carlinhos brigamos feios, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora, imagina você ter um padrinho, que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus… Como isso me dói, como eu falando isso me dá ódiooooo! Mas a gente só oferece o que tem, e eu não consigo nunca mais trazer alguém como ele de volta, nunca maissss. Só se eu fosse besta né? E tá aí uma coisa que deixei de ser faz tempo! Falei e agora tô leve!”, escreveu em uma postagem no Instagram.