Lollapalooza 2025 completa Line-Up com Empire of the Sun, Bush e CA7RIEL & Paco Amoroso

A organização do Lollapalooza Brasil divulgou, nesta quinta-feira (21), mais três nomes que farão parte do Line-Up da edição de 2025 do festival. Além das atrações já confirmadas anteriormente, se apresentam no evento Empire of the Sun, Bush e o duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

CA7RIEL & Paco Amoroso são os primeiros argentinos a tocar na edição brasileira do festival e sobem ao palco no domingo (30), mesmo dia em que a banda inglesa Bush também se apresenta. Já o show do grupo australiano Empire of The Sun acontece na sexta-feira (28).

Neste ano, os headliners do evento são Olivia Rodrigo, Rüfüs du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake e Tool.

O festival ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site oficial do evento no Ticketmaster. Os valores variam entre R$ 1.099 e R$ 4.913, conforme o tipo de compra.

Confira o line-up completo:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)