Olivia Rodrigo anuncia show em Curitiba; saiba o valor dos ingressos

A cantora Olivia Rodrigo, de 21 anos, confirmou mais um show no Brasil, nesta terça-feira (12). A atração do Lollapalooza 2025 estenderá sua passagem no país e fará uma apresentação pela “GUTS World Tour: Spilled” no dia 26 de março, em Curitiba.

O show na capital paranaense ocorrerá no Estádio Couto Pereira e contará com a participação da cantora St. Vicent. A abertura dos portões está marcada para às 16h, enquanto o show tem início às 21h30. Será a única apresentação da cantora fora do festival.

Além do Brasil, a extensão da turnê mundial que promove o segundo álbum de estúdio de Olivia, “GUTS”, ainda passará pelas capitais do México e da Irlanda, em abril e junho do mesmo ano.

Venda de ingressos

Os ingressos para o show de Olivia Rodrigo em Curitiba estarão disponíveis através do site da Ticketmaster e da bilheteria física, localizada no estádio, a partir das 10h, desta quinta-feira (14).

Os preços variam de R$ 950 a R$ 210, variando conforme o setor e modalidade escolhidas. Confira os valores:

Pista Premium: R$ 950 (inteira) e R$ 475 (meia-entrada)

R$ 950 (inteira) e R$ 475 (meia-entrada) Pista: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada)

R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada) Cadeira Social Inferior: R$ 550 (inteira) e R$ 245 (meia-entrada)

R$ 550 (inteira) e R$ 245 (meia-entrada) Cadeira Social Superior: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada)

R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada) Cadeiras Mauá: R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada)

R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada) Arquibancada: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)