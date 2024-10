‘GUTS’: Show de Olivia Rodrigo será lançado como filme na Netflix

Foi anunciado nesta quarta-feira (2), que a ‘GUTS World Tour’, turnê mundial da cantora Olivia Rodrigo ganhará um filme-concerto que estreia no streaming Netflix no dia 29 de outubro.

O especial apresentará uma nova visão do show da cantora durante a turnê que divulga seu segundo álbum, ‘GUTS’, de 2023. A apresentação que será lançada na plataforma foi gravada na arena Intuit Dome, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado pela Netflix, Olivia disse que está muito animada para compartilhar a turnê mundial com os seus fãs. “Para aqueles que não tiveram a chance de curtir ao vivo, agora vocês podem garantir os melhores lugares de casa! E para os fãs que torceram, gritaram e dançaram comigo, estou muito feliz por podermos fazer tudo isso de novo!", disse a artista de 21 anos.

Confira o pôster de divulgação:

Olivia Rodrigo se apresenta pela primeira vez no Brasil em 2025, durante o Lollapalooza. A cantora será headliner do evento junto com Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Rüfüs du Dol e Tool. O festival acontece em março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)