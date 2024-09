John Ashton, ator de 'Um Tira da Pesada', morre aos 76 anos

John Ashton, conhecido do grande público pelo papel do Detetive Taggart nos filmes da franquia 'Um Tira da Pesada', morreu aos 76 anos. O ator travou uma longa batalha contra um câncer.

A informação foi confirmada por seu agente à imprensa norte-americana: "John era um marido, irmão, pai e avô amoroso, cuja falta será profundamente sentida por todos que o conheceram. Deixa um legado de amor, dedicação e serviço. Sua memória será guardada para sempre por sua esposa, filhos, netos, bem como por seu irmão, irmãs, sua família e todos que o amaram. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado pelas gerações vindouras".

O artista deixa sua esposa com quem era casado há 24 anos e dois filhos.

Ashton contracenou com Eddie Murphy e Judge Reinhold nos dois primeiros filmes 'Um Tira da Pesada', lançados em 1984 e 1987. Ele não esteve no elenco do terceiro episódio, de 1994, mas voltou ao papel no recém-lançado 'Um Tira da Pesada 4: Axel Foley, pela Netflix.

Na nova produção, ele não é mais detetive e sim o chefe de polícia de Los Angeles.