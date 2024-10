Olivia Rodrigo fará show solo em Curitiba, afirma jornalista

A cantora Olivia Rodrigo, fenômeno do pop internacional, deve realizar um show solo no Brasil, de acordo com o que afirmou o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar grandes eventos internacionais no país, nesta segunda-feira (21).

Segundo Flesch, a apresentação será em Curitiba, no Paraná. “Mais informações em breve”, escreveu nas redes sociais, sem dar mais detalhes. Veja o post:

Outro indicativo de que a cantora e compositora pode realizar um show solo no Brasil veio do banco Santander, que, em uma rede social, deu dicas sobre um hit de uma artista, que foram relacionadas ao single “drivers license”.

Confira:

Olivia estará no Brasil em 2025 para o Lollapalooza. A artista será a artista principal do evento, ao lado de Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Rüfüs du Dol e Tool. Ela se apresenta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no primeiro dia do festival, em 28 de março de 2025.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)