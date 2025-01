Lista traz 8 novelas turcas dubladas em português para assistir hoje; confira

As novelas turcas dubladas em português têm ganhado destaque e conquistado cada vez mais os telespectadores brasileiros, permitindo que o público acompanhe os enredos sem precisar de legendas. No Globoplay, é possível assistir a várias dessas produções. Confira oito delas:

1. Jogos do Destino (2021)

Protagonizada por Aytaç Şaşmaz e Cemre Baysel, a trama segue Ada, que acredita em casamentos felizes com o primeiro amor, mas enfrenta desafios após ser abandonada por Rüzgar. Dividida entre seu chefe Bora e o amor do passado, Ada precisa fazer escolhas difíceis. Com 58 episódios, a novela tem nota 6.9 no IMDb.

2. Amor e Honra (2019)

Yasemin, uma advogada que cuida do irmão com deficiência auditiva, vê sua vida mudar ao conhecer Cem, um empresário cheio de traumas. O drama romântico aborda questões como amor e orgulho, com Burak Sevinç e Melis Sezen no elenco. São 9 episódios e nota 5.6 no IMDb.

3. Sr. Errado (2020)

Uma comédia romântica protagonizada por Can Yaman e Özge Gürel. Özgür, um homem cético sobre o amor, e Ezgi, em busca de um relacionamento estável, fingem ser um casal em troca de favores. Com 43 episódios, a novela tem nota 6.5 no IMDb.

4. Fatmagul (2010)

Um clássico turco, a novela acompanha Fatmagul, que enfrenta traumas após uma tragédia e um casamento forçado. O enredo aborda superação e relacionamentos complexos, com atuações de Beren Saat e Engin Akyürek. Com mais de 160 capítulos, a novela tem nota 5.9 no IMDb.

5. Marasli: o Protetor (2021)

Marasli, um ex-soldado que abre uma livraria após a morte da filha, vê seu destino mudar ao conhecer Mahur, uma fotógrafa em perigo. Estrelada por Burak Deniz e Alina Boz, a novela tem 74 episódios e nota 7.6 no IMDb.

6. Terra Amarga (2018)

Ambientada nos anos 1970, a história de Züleyha e Yilmaz explora amor, fugas e novas identidades após um crime. Estrelada por Hilal Altınbilek e Uğur Güneş, a novela tem 113 episódios e nota 5.3 no IMDb.

7. Mãe (2016)

Inspirada no drama japonês Mother, a trama aborda a conexão entre Zeynep, uma professora, e Melek, uma aluna vítima de abuso. Zeynep decide salvar a garota, assumindo o papel de mãe. Com Cansu Dere e Beren Gökyıldız, a novela possui 85 episódios e nota 6.9 no IMDb.

8. Hercai: Amor e Vingança (2019)

Miran busca vingança contra a família de Reyyan, mas acaba se apaixonando por ela. Cheia de reviravoltas, a novela com Akin Akınözü e Ebru Şahin tem 100 episódios e nota 6.5 no IMDb.