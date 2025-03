Linkin Park anuncia três locais de shows no Brasil em 2025

A banda Linkin Park anunciou nesta quinta-feira, 27, que irá realizar três shows no Brasil em 2025. O anúncio ocorreu no perfil do Instagram da produtora Live Nation e, apesar de conter certo mistério, foi rapidamente decifrado pelos fãs do grupo.

Ao todo, três imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Em cada uma delas, uma bandeira com o logo do Linkin Park pode ser vista nas estruturas de três estádios de futebol diferentes - no Couto Pereira, em Curitiba, no MorumBIS, em São Paulo, e no Mané Garrincha, em Brasília.

Além de anunciar os três locais que a banda se apresentará em 2025, a Live Nation também adicionou uma simples legenda na postagem: "HOJE - 20h". É provável que, quando chegar o horário, a produtora revele mais informações sobre os shows, como as datas e os horários.

A notícia de que o Linkin Park se apresentaria no Brasil em 2025 não é exatamente novidade. Em 2024, além de se apresentar em São Paulo, em novembro, o grupo divulgou os países que iria visitar ao longo de sua turnê From Zero World Tour.

Entre as mais de 50 cidades escolhidas, quatro municípios brasileiros foram destacados. Além deles, a banda também divulgou as datas das apresentações: Rio de Janeiro (8 de novembro), São Paulo (10 de novembro), Brasília (13 de novembro) e Porto Alegre (15 de novembro).

As cidades do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, no entanto, não foram mencionadas na postagem da Live Nation desta quinta-feira, 27. Ainda não é certo se as datas divulgadas pela banda em 2024 serão mantidas ou se haverá algum tipo de alteração.