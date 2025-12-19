'Língua afiada', 'frágil', 'histórico': O que Adriane Galisteu disse na final de 'A Fazenda 17'

Durante a final de A Fazenda 17, na noite de quinta-feira, 18, Adriane Galisteu usou seu discurso para comparar a temporada a edições marcantes do reality rural da Record. A apresentadora citou as temporadas vencidas por Bárbara Evans, Jojo Todynho e Rico Melquiades e afirmou que a atual edição passou a integrar esse grupo das mais icônicas.

"Tem até quem diga que esta foi a maior de todas", disse a apresentadora. Segundo ela, o destaque da temporada é mérito de todos os participantes, que "jogaram de verdade desde o início".

O envolvimento do público e o nível de competitividade apresentado pelos peões também foram destaques da temporada, segundo ela. "A gente se apegou tanto que era doloroso saber que toda semana alguém ia embora", declarou.

Discurso para os finalistas

Ao falar diretamente com Duda Wendling, vice-campeã da edição, a apresentadora destacou o percurso da participante dentro do programa. "Além de entrar por último, você chegou meio escondida. Mas com o tempo você foi mostrando", relembrou.

"Você argumentava com uma língua afiada, mas sem alterar sua voz", elogiou Galisteu, ao comentar que a transformação de Duda ao longo do jogo influenciou a percepção do público sobre ela.

Para Dudu Camargo, vencedor de A Fazenda 17, a apresentadora ressaltou a leitura de jogo do participante e sua trajetória na temporada. "Ninguém discute a sua visão de jogo e a sua visão de televisão", afirmou.

Ela também comentou a mudança de postura do campeão na segunda metade do reality. "O público viu um outro lado seu. Mais frágil, até mais inocente", disse, ao destacar o equilíbrio entre estratégia e envolvimento emocional.

Galisteu encerrou o discurso reforçando o peso da trajetória dos finalistas e dos demais participantes da edição. "Qualquer peão que está aqui hoje, em outras temporadas, chegaria facilmente nessa final", afirmou.

Antes de anunciar o campeão da edição, a apresentadora citou a música Estrada da Vida, de Milionário e José Rico, trecho que, segundo ela, acompanhou a edição desde a primeira eliminação.

Dudu Camargo campeão

Dudu Camargo é o vencedor de A Fazenda 17. Ele recebeu 75,88% dos votos, conquistando o prêmio de R$ 2 milhões na final do programa.

A vice-campeã foi Duda Wendling, que recebeu 14,57% dos votos. Saory Cardoso ocupou o terceiro lugar, com 9,23%, e Fabiano Moraes acabou em quarto, com apenas 0,32% dos votos.