Lia Sophia e Bia Dourado se apresentam no lançamento da 'Freezone Cultural Action', em Belém

A Praça da Bandeira, em Belém, recebe nesta sexta-feira (13) o lançamento do projeto "Freezone Cultural Action", com apresentações musicais e entrada gratuita. Além do show de Lia Sophia e Bia Dourado, o evento contará com materiais audiovisuais em 3D e conteúdos exclusivos produzidos para apresentar o projeto ao público. A programação, que inicia às 8h30, é uma realização do Instituto Cultural ARTÔ e integra o programa da Prefeitura de Belém de implantação e revitalização da praça.

Marcado para ocorrer entre os dias 9 e 21 de novembro, o projeto contará com domos geodésicos, arenas, painéis, shows e atividades que devem envolver cerca de 120 mil pessoas ao longo dos 12 dias, em experiências imersivas próximas ao centro oficial da COP30. Dessa forma, o lançamento da "Freezone Cultural Action" leva o público ao entorno das urgências climáticas, com uma proposta que une arte, juventude, tecnologia e ação cidadã.

Além disso, o evento propõe uma zona aberta para participação e diálogo, funcionando como um espaço complementar às zonas da COP30, com livre acesso ao público e promoção de escuta ativa, mobilização popular e cultura. “Esse é um espaço para as pessoas. Estamos chamando todos e todas para refletir, propor e se emocionar juntos. A cultura tem o poder de abrir caminhos que muitas vezes a política e a ciência não alcançam sozinhas”, afirma Giovanni Dias, fundador do Instituto Cultural ARTÔ e porta-voz do projeto.

Com justiça climática, ancestralidade e juventude em foco, a programação incluirá debates urgentes sobre clima, bioeconomia, circularidade, protagonismo juvenil e justiça ambiental. Estão previstos os fóruns “O Jovem por um Futuro Mais Ancestral” e “COP30 — A Discussão é de Todos”, além de uma extensa programação artística com música, gastronomia, teatro e experiências sensoriais.

Outra experiência imersiva no lançamento será a exibição de materiais audiovisuais em 3D, com conteúdos produzidos exclusivamente para apresentar o projeto ao público. O "Freezone Cultural Action" é uma realização do Instituto Cultural ARTÔ, com apoio do Comando Militar do Norte (CMN) e da Prefeitura de Belém, parceiros na revitalização da Praça da Bandeira.

Criado em 2020, o Instituto Cultural ARTÔ integra a arte como uma ferramenta essencial de transformação social. Inspirado pelo filósofo colombiano Bernardo Toro e sua obra Código da Modernidade, a instituição reúne artistas e profissionais de diversas áreas em ações de impacto, inclusão e sustentabilidade, além de educadores engajados com o cenário artístico-cultural.

Serviço

Lançamento da "Freezone Cultural Action"

Data: 13 de junho de 2025 (sexta-feira)

Horário: Das 8h30 às 10h

Local: Praça da Bandeira — em frente ao Mastro da Bandeira, Belém (PA)

Atrações: Lia Sophia e Bia Dourado