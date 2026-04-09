Leo Dias se pronuncia após relatório citar repasses milionários do Banco Master

O jornalista Leo Dias se manifestou nesta quinta-feira (9) após a repercussão de informações sobre repasses financeiros envolvendo sua empresa. Segundo dados divulgados pelo Estadão, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que a empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo recebeu ao menos R$ 9,9 milhões do Banco Master.

De acordo com o documento, os valores foram pagos em seis transferências realizadas entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. Além disso, a empresa teria recebido outros R$ 2 milhões de uma companhia que possui aportes do mesmo banco como principal fonte de receita.

VEJA MAIS

Ainda conforme o relatório, cerca de R$ 34,9 milhões entraram nas contas da empresa no período de 15 meses analisado. Os repasses ligados ao Banco Master representariam aproximadamente 28% do faturamento total no intervalo.

Nota oficial da empresa

Após a divulgação das informações, Leo Dias publicou uma nota oficial para esclarecer os valores citados no relatório. Segundo a empresa, os recursos fazem parte de um contrato publicitário firmado com o Will Bank, vinculado ao Banco Master.

Confira a íntegra da nota:

"A Leo Dias Comunicação informa que manteve, por um período de 12 meses, uma relação comercial com o Banco Master, por meio de um contrato publicitário firmado com o Will Bank.

O referido contrato, no valor de R$ 9,9 milhões, esteve vigente entre outubro de 2024 e outubro de 2025. Desde o encerramento desse período, a empresa não possui qualquer vínculo comercial ou contratual com as instituições mencionadas.

Esclarecemos ainda que, ao contrário do que foi publicado, o valor do contrato não corresponde à maior receita publicitária do portal LeoDias, estando, na realidade, dentro da média praticada pelo mercado para projetos dessa natureza. Ressaltamos também que esse faturamento decorre de contrato firmado com a empresa Leo Dias Comunicação, não se tratando de receita pessoal do jornalista Leo Dias, pessoa física.

Reforçamos que a comercialização de espaços publicitários em veículos jornalísticos é uma prática legítima e amplamente adotada no mercado de comunicação. Todo o processo foi conduzido de forma regular, com formalização contratual e a devida prestação de contas.

A Leo Dias Comunicação reafirma seu compromisso com a transparência, a ética jornalística e a correta prestação de informações ao público."