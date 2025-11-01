Capa Jornal Amazônia
Lembra do 'Tonico'? Ex-ator mirim da Globo muda de carreira e vive na Europa

Atualmente, o ex-ator leva uma rotina discreta, mas mantém o carinho pelos fãs que ainda lembram de seus trabalhos na TV.

O Liberal

Quem acompanhou as novelas da TV Globo nos anos 2000 certamente se lembra de João Beraldo, ex-ator mirim que conquistou o público com seu talento e carisma em produções de destaque da emissora. Hoje, aos 30 anos, ele segue um caminho bem diferente daquele que o tornou conhecido na televisão: mora na Europa e se dedica a uma nova profissão, longe dos holofotes.

João vive atualmente em Lisboa, Portugal, onde trabalha na área de tecnologia e inovação. Após deixar a carreira artística, o ex-ator decidiu investir em sua formação acadêmica e construiu uma trajetória sólida no setor corporativo. Segundo ele, a mudança de país foi motivada pelo desejo de buscar novos desafios e uma vida mais tranquila.

“A atuação foi uma fase muito importante da minha vida, me ensinou disciplina, trabalho em equipe e empatia. Mas eu sentia que precisava explorar outras áreas, conhecer o mundo e encontrar um propósito diferente”, contou João em entrevista a um portal português.

Carreira na TV e recomeço

Durante a infância e adolescência, João Beraldo participou de várias produções de sucesso da Globo, como novelas e séries infantojuvenis, nas quais interpretou personagens que marcaram o público da época. Depois de anos trabalhando como ator, ele optou por uma transição gradual, afastando-se das câmeras e se dedicando aos estudos.

Atualmente, o ex-ator leva uma rotina discreta, mas mantém o carinho pelos fãs que ainda lembram de seus trabalhos na TV. Nas redes sociais, ele compartilha momentos de viagens e reflexões sobre a vida fora do Brasil, além de mensagens de incentivo sobre recomeços e mudanças de carreira.

Vida nova e equilíbrio

Feliz com o novo rumo profissional, João afirma que a experiência internacional o transformou. “Morar fora me fez crescer como pessoa. Aprendi a lidar com a solidão, com as diferenças culturais e a valorizar ainda mais o Brasil”, disse. Apesar de não descartar completamente a possibilidade de voltar a atuar no futuro, ele garante estar satisfeito com a nova fase.

Assim, o ex-ator mirim que encantou o público brasileiro nas telinhas agora vive um capítulo diferente — longe das novelas, mas cheio de conquistas e aprendizado em solo europeu.

Cultura
.
