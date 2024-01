'Leia com uma criança' distribuirá 1 milhão de livros para creches e pré-escolas do Norte

A edição do “Leia com uma criança”, realizada pelo Itaú Social, distribuirá gratuitamente um milhão de livros para turmas de creches e pré-escolas das redes municipais de ensino das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Cada turma receberá uma coleção com dez títulos de literatura para crianças. As secretarias municipais de Educação ficarão responsáveis por acompanhar o recebimento em seu endereço e por distribuir as coleções para as instituições de Educação Infantil, de acordo com o número de turmas em cada uma delas.

A distribuição focalizada nessas regiões prioriza o ambiente escolar, bem como, o acesso à literatura de qualidade em localidades de difícil acesso a livros de literatura. O volume total distribuído contemplará todas as turmas de creche e pré-escola dos 916 municípios dessas duas regiões e do Distrito Federal, reforçando, assim, o compromisso do Itaú Social com a Educação Infantil – um dos novos focos de atuação da instituição.

Pesquisas indicam a ausência de práticas de leitura em unidades de Educação Infantil. Como revela a Avaliação da Qualidade da Educação Infantil: um retrato pós-BNCC, 39% das turmas de creches e pré-escolas nos municípios ouvidos não implementaram atividades de leitura e escrita na rotina com as crianças. Momentos de leitura de livros de história foram oferecidos pelos professores em apenas 27% das turmas analisadas, enquanto em mais da metade delas (55%) isso sequer é observado. A pesquisa foi realizada com o apoio do Itaú Social pela FMCSV (Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal), em parceria com o LEPES (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social) da Universidade de São Paulo e o Movimento Bem Maior.

O Leia com uma criança direciona esforços para a sensibilização e a formação de professores e professoras, por meio da oferta de diversos conteúdos sobre leitura, literatura e mediação na página da iniciativa (itausocial.org.br/leiacomumacrianca), além de cursos autoformativos no Polo (polo.org.br), o ambiente virtual de aprendizagem do Itaú Social.

“Há 13 anos, o Leia com uma criança incentiva a leitura do adulto para e com a criança, visando fortalecer o vínculo e a participação ativa na educação desde a primeira infância. Neste ano, a iniciativa prioriza profissionais das instituições de Educação Infantil, especialmente os professores. Esses profissionais desempenham um papel fundamental ao proporem práticas pedagógicas que exploram a cultura escrita e proporcionam experiências de leitura literária de maneira envolvente, lúdica e significativa”, destaca Cláudia Sintoni, gerente de Implementação do Itaú Social.

O Leia com uma criança disponibiliza ainda, de forma gratuita e on-line, um acervo com 22 obras em versões audiovisuais acessíveis voltadas para o público com deficiência.

Sobre os livros distribuídos

Os dez títulos disponibilizados nesta edição foram selecionados por meio de processos estruturados que envolveram várias etapas, entre elas a conferência dos critérios técnicos (temática abordada na história, características literárias do texto, qualidade do projeto gráfico e autoria); a possibilidade de interação de adultos e crianças com os livros, com a ajuda de uma experiência sensorial com famílias de todas as regiões do país; e a avaliação de especialistas e de mediadores de leitura.

Saiba quais são os livros que serão distribuídos gratuitamente

A visita, de Antje Damm;

Carona, de Guilherme Karsten;

Com que roupa irei para a festa do rei?, de Tino Freitas;

De passinho em passinho, de Otávio Júnior;

Leo e a baleia de Benji Davies;

Os olhos do jaguar, de Yaguarê Yamã;

O jabuti não tá nem aí, de Itamar Assumpção;

-Poesia na varanda, de Sonia Junqueira;

Quero colo, de Stela Barbieri;

Será?, de Lulu Lima.