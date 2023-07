Imagens de cavernas históricas de Carajás estarão em livro lançado em 2024

Experientes fotógrafos brasileiros e de outros países percorreram mais de 30 cavernas espalhadas por cinco municípios do Pará e do Amazonas, durante uma expedição que iniciou no mês de junho e durou vinte um dias. O objetivo era registrar imagens inéditas de algumas das mais belas cavidades do Brasil. Dentre os cliques capturados, estão imagens de Carajás (PA), mostrando o patrimônio espeleológico da região. Estas e muitas outras estarão em um livro, que faz parte da terceira expedição do projeto "Luzes na Escuridão”, que vai ser lançado em 2024.

Além do livro, que terá traduções em quatro idiomas, o projeto irá realizar vídeos mostrando os bastidores da expedição e uma exposição virtual para que o público possa conferir os registros da jornada.

Serão selecionadas aproximadamente 130 fotografias. Cada fotógrafo terá um espaço para mostrar “seu olhar” sobre as regiões. “O que queremos oferecer são as melhores imagens para que todos possam apreciar e compreender a importância das cavernas brasileiras", acrescentou a coordenação do projeto.

Os fotógrafos Ataliba Coelho (Brasil), Daniel Menin (Brasil), Ricardo Martinelli (Brasil), Kevin Downey (Estados Unidos), Philippe Crochet (França), Mirjam Widmer (Suíça), Csaba Egri (Hungria) e Victor Ferrer (Espanha) estão entre os profissionais que terão seus trabalhos expostos.

As expectativas para o lançamento do conteúdo estão as melhores possíveis. O coletivo de fotógrafos afirmou que espera levar ao público todas as cores e belezas da Amazônia. “ O que marca seu povo e seus animais, de tudo o que há de melhor nessa terra fantástica”, elogiou.

O grupo passou pela cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas; Aveiro e Rurópolis, ambas no Pará; Parque Estadual de Monte Alegre, no município paraense; e encerrou a expedição com a visita às cavidades de formação ferrífera da Floresta Nacional de Carajás.

Segundo uma das coordenadoras do projeto, Leda Zogbi, o “Luzes na Escuridão” tem um trabalho de cunho conservacionista, ou seja, foi criado para as pessoas possam conhecer com alta qualidade de imagens o patrimônio espeleológico brasileiro, tendo consciência da grandiosidade geodiversa que o país possui.

No caso de Carajás, ela explicou que um dos motivos para que o espaço fosse escolhido como tema do livro foi, pelo fato de possuir a maior concentração de cavernas do Brasil. “As cavernas de Carajás trouxeram cores novas ao projeto”, afirmou Zogbi.

Lá, também está localizado o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, gerido pelo CMBio e protegido com o apoio da Vale, que possui 377 cavernas ferríferas. “Trazer luz e esta importante área protegida também foi um dos motivos que nos trouxe até a região”, acrescentou.