Lei Paulo Gustavo: Presidente Lula sanciona lei em cerimônia em Salvador

A Lei que leva o nome do ator e humorista Paulo Gustavo, falecido em 2021 em decorrência da Covid-19 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia na Concha Acústica de Salvador (BA), com a presença da ministra da Cultura Margareth Menezes.O evento reuniu autoridades, artista e contou com apresentações musicais da região. A lei sancionada ontem, 11, havia sido vetada em 2022 pelo governo anterior.

Lula discursou sobre a importância de valorizar a cultura nacional. "Os ignorantes desse país precisam aprender que cultura não é gasto, não é pornografia, coisa menor", ressaltou. "A cultura é o jeito de a gente falar, comer, dançar, andar, cantar, pintar, fazer aquilo que a gente sabe fazer. [...] Significa emprego, milhões de oportunidade para gente que precisa comer", afirmou o presidente Lula.

A Lei de autoria do ex-senador Paulo Rocha (PT-PA) tem o objetivo de fomentar o setor cultural, impactado pela pandemia de Covid-19. A atriz Mônica Martelli foi a primeira a falar durante a cerimônia homenageando Paulo Gustavo. "Estou chorando de alegria. Paulo Gustavo agora é lei! Paulo Gustavo agora é política pública!", disse.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, agradeceu ao presidente Lula e ressaltou a necessidade da lei e afirmou que iniciativas como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, o ministério "revive, como uma fênix" com um orçamento de mais de R$ 10 bilhões de reais.

O presidente Lula usou seu Instagram oficial para compartilhar registro do lançamento e em uma das postagens escreveu: "Estamos trabalhando para reconstruir a cultura no nosso país. Com a regulamentação da #LeiPauloGustavo, teremos R$ 3,8 bilhões em investimentos no setor. Cultura é conhecimento, identidade do nosso povo, emprego e renda", disse no texto.

Confira a postagem na íntegra: