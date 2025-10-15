Layse lança EP 'Música Mundana' e videoclipe ‘Som de Muleca Doida’

Nesta quinta-feira (16), a cantora, compositora, produtora e baterista Layse apresenta o EP “Música Mundana” em show no Espaço Mairí (rua Siqueira Mendes, 186), em Belém. No mesmo dia, lança o clipe de “Som de Muleca Doida”, que tem a participação da rapper Bruna BG. A noite ainda conta com show da banda Mega Pop Show e DJs.

“Música Mundana” é composto por cinco faixas inéditas em que Layse assume o leme: concepção, direção musical e gravações principais, conduzindo a obra do rascunho ao palco. “Decidi conduzir sozinha a criação, a gravação e a direção musical. Na finalização, contei com o (músico e produtor musical) Armando de Mendonça na mix e na master. Fazer isso sendo mulher, num mercado masculinizado, é um ato de coragem. Representatividade é fazer sem pedir permissão: quando uma mete as caras, outras se encorajam”, diz.

Layse faz parte da cena autoral do Norte. Paraense “raiz”, carrega a musicalidade do Marajó em sua criação, por ser natural do município de Breves. Com uma presença marcante no palco, ela considera “Música Mundana” um momento de virada na sua carreira em estúdio.

“Este EP é um marco pessoal. Me joguei no eletrônico, assumi a direção e convidei pessoas que admiro, do brega ao rap, passando pelas lambadas e o synth. É Belém falando alto. O Norte sempre no centro da pista”, afirma.

As parcerias que compõem o trabalho traduzem a caminhada. O EP abre com “Brega da Brincadeira”, única faixa totalmente solo — ou quase. “O baixo é de Neto Barros, filho de Charles Barros (o grande baixista que nos deixou no ano passado), com a gravação realizada pelo filho de Charles — gesto que torna a música ainda mais especial”, revela. A letra joga luz sobre a segunda-feira das aparelhagens, a famosa “folga do garçom”, quando quem move a noite também dança; é homenagem direta a dançarinos e equipes e marca o ponto de partida da fase eletrônica da artista.

Na sequência, “Jota Som”, também chamada carinhosamente de “Voando com o J Som”, nasce do pedido das fãs da Central Layse — Karol e Bea —, especialmente meninas do município de Melgaço, e homenageia a aparelhagem Jota Som, uma das mais antigas do Marajó. A faixa ganha a voz icônica de Valéria Paiva (Fruto Sensual) num encontro de gerações e territórios, com a malícia de quem sai do interior para a capital (“chegando no meu barco internacional”).

A terceira faixa é “Som de Muleca Doida”, em parceria com Bruna BG, conterrânea de Breves e irmã no rap. É essa música que chega em videoclipe no dia do show, reafirmando a liberdade criativa do projeto e as mulheres no comando.

O EP acende outra luz em “Estrago”, canção de boemia íntima — a mulher que sai sozinha, toma uma cerveja, escreve, pensa —, que nasceu no violão e ganhou produção de Som Andrade e Ramiro Galas (o duo Lambada da Serpente), com brilho final nos solos de Manoel Cordeiro, textura de couro e acordeon, delicadeza madura que abre espaço para respirar. O fechamento vem com “Jota Som (Remix)”, versão de DJ Moisés Coelho (Fruto Sensual) que traz o auge do brega pop anos 2010, ativando a memória afetiva das aparelhagens e devolvendo a homenagem à pista. Ao longo do percurso, Armando de Mendonça assina mixagem e masterização, lapidando texturas e timbres.

Serviço

Show de lançamento de Layse — Música Mundana (estreia ao vivo) + lançamento do clipe “Som de Muleca Doida”

Data: 16 de outubro

Hora: 20h

Local: Espaço Mairí — Siqueira Mendes 186, Cidade Velha, Belém – PA

️Ingressos: à venda no link https://www.sympla.com.br/produtor/mairibelem