Layane Santos projeta ano de ações sociais após vencer o Rainha das Rainhas 2026

A campeã do concurso Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, representante do Guará Acqua Park, participou do programa Liberal + Notícias na tarde desta segunda-feira (9), na sede do grupo Liberal. Na entrevista, ela falou sobre a preparação para a 78ª edição do concurso, realizada no último sábado (7), no Hangar, e sobre as expectativas para o ano que se inicia após a conquista do título de soberana do carnaval paraense.

Veja o desfile completo da Rainha das Rainhas 2026:

Com a visibilidade proporcionada pela vitória e os quase 30 mil seguidores no Instagram, a Rainha das Rainhas 2026 afirma que pretende usar o alcance do título para apoiar causas sociais. “Quero dar visibilidade a causas e ações. Fazer vários projetos durante o ano”, contou.

Para Layane, a conquista, que, segundo ela, era um sonho de infância, ultrapassa os limites da beleza e simboliza novas possibilidades. “Quero levar o Rainha das Rainhas e mostrar que ele não é somente sobre beleza. É palco para muitas coisas”, afirmou.

Aos 20 anos, Layane Santos é comunicadora e professora de balé clássico. Natural de Capanema, no nordeste paraense, ela vive os primeiros dias após a vitória no maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia com a agenda tomada por compromissos e celebrações.

Durante o programa apresentado por Abner Luiz, Isis Bem e João Wanderley, a campeã relembrou que a preparação para disputar o título começou em novembro do ano passado, com uma rotina intensa de ensaios e treinos. No grande dia, Layane arrancou aplausos do público e levou a plateia ao delírio ao se apresentar ao som do tecnomelody paraense.

Um dos maiores desafios da performance que garantiu o título inédito ao Guará Acqua Park, segundo ela, foi executar a coreografia usando a fantasia, que pesava aproximadamente 70 quilos. No Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, Layane conquistou os jurados com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, inspirada na cultura marajoara e na força simbólica do búfalo. A criação foi assinada pelo estilista Matheus Souza, com coreografia de Walter Júnior e Júnior Freitas, reunindo tradição, simbolismo cultural e expressão artística. Segundo a campeã, todos os custos com fantasia, coreógrafos e estilistas foram custeados pelo clube que representou, ficando sob sua responsabilidade apenas entregar uma grande apresentação.

Ainda nesta semana, Layane retorna a Capanema, onde uma grande festa está sendo preparada para recebê-la com um cortejo pelas ruas do município, nesta quinta-feira (12). A campeã também terá uma participação especial no concurso de rainha do carnaval da cidade, no qual pretende reapresentar a coreografia e a fantasia que lhe renderam o título de soberana do carnaval paraense.

No domingo (15), a comemoração continua na sede do Guará Acqua Park, representado por Layane, com a realização do evento “Rock da Rainha”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)