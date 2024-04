Lauryn Hill é anunciada como headliner dos 50 anos do Chic Show, em São Paulo

Lauryn Hill, ícone do rap e R&B, foi anunciada nesta terça-feira (16/4), como atração principal dos 50 anos do Baile de Black Music Chic Show, em São Paulo. A cantora se apresentará ao lado do filho, YG Marley, no dia 13 de julho, no Allianz Parque. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta segunda-feira (22/4).

Considerada um dos movimentos mais importantes da história da noite paulistana, a festa lançou artistas, ditou tendências e virou sinônimo de celebração da cultura preta e periférica a partir dos anos 1970. Em sua apresentação, Lauryn Hill deve celebrar o álbum “The Miseducation of Lauryn Hill”, lançado em 1998.

Entre outras atrações também estão Wyclef Jean, que deve reviver os grandes sucessos do grupo Fugees, o cantor norte-americano Jimmy “Bo” Horne e os brasileiros Mano Brown, Criolo, Rael, Sandra de Sá, além de DJs residentes do Chic Show original.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)