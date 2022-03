Larissa Manoela se diverte na praia da Barra da Tijuca; veja as fotos

Larissa Manoela esteve na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tomou banho de mar junto com amigos e familiares. A atriz, recentemente contratada pela TV Globo, está no ar como a personagem Isadora, em “Além da Ilusão”, nova novela da emissora.

Veja as fotos:

