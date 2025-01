Larissa, do 'Ilhados com a Sogra 2', anuncia fim de casamento após descobrir traição

Larissa Pereira, participante da segunda temporada do reality show "Ilhados com a Sogra" da Netflix, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (9), para revelar que se separou de André Queiroz, com quem tem quatro filhos. A participante contou aos seus seguidores os detalhes do fim do casamento, que aconteceu após descobrir uma traição.

A separação, que ocorreu há cerca de seis meses, foi detalhada no Instagram de Larissa. Ela contou que, desconfiada do comportamento do marido, decidiu compartilhar a localização do celular dele e, assim, descobriu que ele estava em um motel com outra mulher, com quem teria se envolvido após conhecê-la no trabalho.

"Eu e o André nos separamos já tem quase seis meses. Não tem nada a ver com o reality, na verdade, foi muito bom pra mim. Eu descobri uma relação do André com outra pessoa, da pior forma possível. Eu estava desconfiando e aí eu coloquei o celular dele para compartilhar a localização comigo e descobri que ele estava num motel com outra pessoa que ele tinha conhecido no trabalho", revelou Larissa.

O relacionamento de Larissa com André chegou ao fim de forma conturbada, mas o que mais a abalou foi a reação da sua ex-sogra, Dora. Durante sua participação no reality da Netflix, as duas criaram uma amizade, mas após o término, a relação entre elas se desfez. Segundo Larissa, Dora deu total apoio ao filho, André e se aproximou da outra mulher envolvida no caso.

"Foi muito impactante. Foi muito difícil. Foi muito triste. A Dora ficou do lado dele, apoiou tudo isso. Apoiou toda essa relação, se aproximou da outra pessoa, criou uma relação de amizade. E isso me doeu demais. Ela é mãe, ela é mulher, dentro do reality ela falou como é criar filhos com pais separados. Eu não imaginava que essa atitude viria dela", desabafou Larissa.

Elenco da segunda temporada de 'Ilhados Com A Sogra 2', da Netflix. (Divulgação/Netflix)

Além disso, Larissa revelou que Dora teria falado mal dela para André, o que a deixou ainda mais magoada: "Eu acabei descobrindo que a Dora era contra a nossa reconciliação, que ela falava coisas ruins sobre mim para ele. Isso foi o que me pegou mais, porque eu não imaginava passar isso com ela", contou.

Ao final do vídeo, Larissa afirmou que espera que, no futuro, consiga manter uma convivência pacífica com André, já que ele é pai de seus filhos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)