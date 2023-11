Série 'Ilhados com a Sogra' da Netflix é renovada para a segunda temporada; confira

'Ilhados com a Sogra', o reality show sucesso na Netflix, foi renovado para a sua segunda temporada. Apresentado por Fernanda Souza, o programa reúne seis casais anônimos em uma ilha deserta, onde, inicialmente, eles acreditam que participarão de uma competição entre casais em busca do prêmio de R$ 500 mil, mas a verdade é que nora/genro tem como dupla de jogo a sogra.

A campeã da primeira temporada foi a família Nery, disputando a grande final do programa com as famílias Sassone e Tenório.

Mediado pela psicóloga Shenia Karlson e apresentado por Fernanda Souza, o reality foi um sucesso, estando no Top 10 de séries mais assistidas da Netflix. Ainda não há data confirmada de estreia da segunda temporada.