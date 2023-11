Famosos lamentam morte de Luana Andrade, ex-participante de reality show, aos 29 anos

Diversos famosos lamentaram a morte da modelo Luana Andrade, nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A jovem foi assistente de palco do programa "Domingo Legal", da TV SBT, e ex-participante do reality show Power Couple 6, na Record, junto do namorado João Hadad. A notícia foi dada inicialmente por amigos no Instagram e confirmada pela assessoria de imprensa do SBT.

Segundo a emissora, a causa da morte foi por complicações durante uma lipoaspiração realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade do Itaim, em São Paulo, onde ela não resistiu a uma das paradas cardiorrespiratórias. Fãs e celebridades deixaram mensagem de despedida a jovem. Veja!

Internautas e celebridades lamentam a morte da modelo

Vários internautas lamentaram a morte de Luana nas últimas publicações no Instagram da Modelo. "Que tristeza meu Deus, ainda estou sem acreditar… Meus sentimentos a todos os familiares e amigos", comentou um. " Tão jovem, tão linda..meus sentimentos aos familiares e ao João Hadad . Descanse em paz", escreveu um segundo. " Meu Deus do céu não posso acreditar!!!!! Meu coração está dilacerado!!!! Meus mais profundos sentimentos a família aos amigos e ao João Hadad", expressou a apresentadora Adriane Galisteu. " "Meu Deus, como assim? Meus pêsames para todos os amigos e familiares" lamentou a atriz Gabi Lopes.

Sem citar nome, o surfista Gabriel Medina, que era seguido no Instagram pela modelo, publicou que perdeu uma amiga para um erro de um "procedimento estético 'simples'". Vários internautas relacionaram o post do atleta com a causa da morte de Luana.

Surfista Gabriel Medina lamenta morte de amiga para erro de procedimentos estéticos (Foto/Instagram: @gabrielmedina)

"Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos 'simples', comunicou Medina. "O mundo está surreal, gente. Principalmente vocês mulheres, esse padrão de corpos 'perfeitos', que são impossíveis de alcançar, exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente. Para que correr risco à toa? Não dá para entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de se sentir, saudáveis, bonitos" disse o surfista. "Se eu puder dar um conselho: precisamos voltar a mostrar, sim, a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens. Atenção, gente!!!" completou o atleta.

No Instagram a modelo acumula mais de 277 mil seguidores - e segue aumentando após a notícia de sua morte. A assistente também era dona de uma marca de roupas chamada LUKAND. O perfil no Instagram da empresa, que foi criada em 2022, acumula quase 7 mil seguidores no Instagram, e também vem ganhando novos seguidores após a informação do falecimento da modelo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)