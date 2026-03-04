'Lanternas', série live-action sobre os Lanternas Verdes, ganha 1º teaser

A HBO Max divulgou nesta quarta-feira, 4, o primeiro trailer de Lanternas, série live-action sobre os Lanternas Verdes, personagens da DC Comics, que fará parte do novo universo compartilhado da DC nas telas. Os atores Aaron Pierre e Kyle Chandler estrelam a prévia.

O teaser parece fazer jus à promessa feita pelo time criativo da HBO ao longo do desenvolvimento da atração, e mantém um tom mais terreno e realista. Em ocasiões anteriores, a equipe da série chegou a fazer comparações com True Detective.

A história gira em torno de Hal Jordan (Chandler) e seu novo recruta, John Stewart (Pierre), que investigam um assassinato em Nebraska. Os dois são pacificadores intergaláticos e usam anéis de esmeralda que dão poder para que criem construções de qualquer tamanho ou formato. Agora, precisam usar suas habilidades para solucionar um mistério.

Com previsão de estreia para agosto, na HBO Max, Lanternas tem no elenco anda Kelly Macdonald, Nathan Fillion, reprisando seu papel em Superman, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. A série é criada por Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, com produção de James Gunn e Peter Safran.

Para conferir o 1º teaser da série Lanternas, é só clicar aqui .