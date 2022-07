Lançamento: cantor paraense Walder Wolf apresenta novo single

De Cametá para o mundo! O cantor paraense Walder Wolf lançou seu mais novo single, “Amor Oculto”, já disponível em todas as plataformas digitais de música. Apaixonado desde cedo pela música paraense, o cantor é sobrinho do grande compositor e cantor Kim Marques. No caminho musical, o artista seguiu os passos do tio e começaram a ensaiar juntos em Belém.

"Eu sempre gostei de cantar e, quando meu pai foi convidado pelo meu tio para trabalhar com ele em Belém, eu fiquei extremamente feliz. Como passamos a morar bem perto do meu tio eu sempre ia lá pelo ensaio dar uma olhadinha, até que um dia pedi para cantar e fui cantando. Os músicos e o meu tio gostaram da minha voz e afinação. Logo ganhei meu posto nos ensaios. Quando eu chegava da escola e ouvia o barulho de música no estúdio e já corria para cantar”, conta Walder.

No novo trabalho, o artista conta a história de uma pessoa que ama alguém, mas que, por algum motivo, não declarou o seu amor, por isso, ela está se sentindo angustiada e ferida por um amor avassalador e quer encontrar a pessoa amada para se declarar e dizer suas reais intensões. “No mundo existe milhões de pessoas que amam alguém, mas não podem falar por inúmeros motivos. Esse amor oculto muitas vezes fica reprimido pelo preconceito da sociedade a acaba machucado e gerando infelicidade. A música encoraja as pessoas a amarem e serem livres para serem elas mesmas e saírem em busca da felicidade e do seu lugar no universo, sem preconceitos e tabus, libertos de corpo e alma para dizer ‘eu te amo’, destaca Walder.

O artista não esconde a felicidade de ver seu sonho sendo realizado. “Esse projeto é mais um sonho que está sendo realizado. Depois que parei de trabalhar nos palcos com o meu tio, eu sempre fiquei cantando nos aniversários da família e fazendo participação em pubs em Cametá e Belém. Eu fico muito feliz em ter amigos e familiares que me ajudaram a realizar esse sonho. A gente sempre tem que lutar pelos nossos sonhos, não há idade para torná-los realidade, o mais importante e correr atrás até conseguir”, concluiu o cantor, que garante ao seu público novos projetos para o segundo semestre deste ano.

Ouça as músicas de Wlader Wolf.