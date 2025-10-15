Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lambada e música caribenha são tema de workshop gratuito em Belém

A programação será no Sesc Casa da Música

O Liberal
fonte

O encontro ocorre, nesta quinta-feira (16), no Sesc Casa de Música (atrás do Sesc Doca), a partir das 17h, com entrada gratuita (Divulgação)

A música paraense está em permanente transformação e gerando, desde meados do século passado, novos estilos e novos olhares sobre Belém e a Amazônia. E o reconhecimento tem sido internacional, pela diversidade rítmica e fusão de elementos caribenhos, africanos e indígenas,

Nesse contexto, a Banda Lambada Social Club, conhecida por levar aos palcos um pouco do “caldeirão rítmico” e seus diversos estilos, vai promover um bate-papo/show para mostrar um pouco dessa construção da música paraense contemporânea, assim como suas influências e derivações, principalmente, de gêneros como a Lambada, o Brega e a Guitarrada. O encontro ocorre, nesta quinta-feira (16), no Sesc Casa de Música (atrás do Sesc Doca), a partir das 17h, com entrada gratuita.

Eduardo Barbosa, guitarrista do Lambada Social Club e pesquisador, destaca que essa fusão de elementos culturais de diferentes origens gerou novos estilos e formas de expressão cultural na região. “A identidade cultural, na região amazônica, é única e se reflete não só na música, mas também na dança, na culinária, nas festas populares e em outras expressões culturais. E para chegarmos até aqui é preciso entendermos os fatores que contribuíram para isso. É justamente o que vamos explanar nesse bate-papo e mostrar na prática com nosso show”, afirma.

O baterista da banda Mariano Júnior diz que este também será um momento de troca de experiências. “Toda essa riqueza cultural que Belém possui se reflete naquilo que nós somos como seres humanos, como sociedade. Então, esse momento será de partilha de vivências, visto que cada um de nós carrega um pouquinho dessas influências e dessa construção”, conclui.

O grupo, que atua no campo da música instrumental amazônica autoral, assim como clássicos da região, é formado pelos artistas Negro (teclado e voz), Henrique Maia (baixo), Eduardo Barbosa (guitarrada), Mariano Júnior (bateria e vocal) e Dinei Teixeira (Percussão). Enquanto um coletivo que promove eventos públicos e reflexões sobre a música local, o conjunto foi criado em março de 2023.

Recentemente, a banda participou da trilha sonora da série "Pssica", da Netflix. "A equipe toda foi muito profissional e atenciosa conosco. Além de disponibilizarmos a música 'Égua do Calor!', que é de minha autoria, também gravamos uma cena que está na série e que capta bem a essência do nosso trabalho", afirmou Eduardo Barbosa.

 

SERVIÇO:

Workshop: Lambada e Música Caribenha na Construção Moderna da Música Paraense

Data: Quinta-feira (16/10)

Local: Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589)

Hora: 17h

