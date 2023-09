Laboratório da Cidade mostra mudanças climáticas em Belém com o Museu Itinerante da Amazônia

A partir desta terça-feira, 4, o público paraense vai poder conferir tudo sobre o do MIA - Museu Itinerante da Amazônia. A mostra será aberta para sua segunda edição, no Fórum Landi, no centro histórico de Belém. A exposição mistura peças e intervenções de artistas independentes e pesquisadores do Laboratório da Cidade (LdC), e ficará em cartaz até o dia 1º de outubro, sempre com entrada franca. O evento é uma parceria com o Festivais pela Amazônia e tem o apoio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA.

Colocar a Amazônia como eixo principal dessa discussão não é novidade para o projeto. A curadora da exposição, Jade Jares, explica que “uma das ideias é fazer esse contraponto: instalar a exposição no nosso patrimônio histórico, a parte colonizada da cidade, e provocar as pessoas a pensarem como essa ocupação se reflete nos dias atuais. Como era nossa arquitetura urbana antes e como ela se transformou com a ocupação de uma cidade, que curiosamente crescer de costas para o rio”.

O intuito da mostra é trazer cada vez mais pessoas para o debate. É uma das missões do Laboratório da Cidade, e se intensifica com Belém na iminência de receber a COP 30, em 2025. Segundo a diretora de sustentabilidade do Laboratório da Cidade, Lygia Nassar, nesta segunda edição o tema será retratado de forma mais profunda e impactante. “O LdC é uma organização que identifica as dificuldades e problemas da cidade, mas principalmente propõe soluções, e essas soluções devem sempre levar em consideração o contexto amazônico, o ecossistema onde vivemos e quais processos vem sofrendo, como as mudanças climáticas estão nos afetando e irão nos afetar. Por isso, a 2º edição do MIA vem mostrar de forma mais profunda a temática, mas ao mesmo tempo de forma simples”, declarou.

A mostra é composta por uma variedade de recursos, incluindo fotografias, vídeos, artes gráficas e digitais, realidade virtual, mapas, e a interação com a maquete do centro histórico da cidade, atualmente em exposição no prédio. A exposição tem entrada gratuita e funciona de quartas a sábados, das 9h às 17h.

VEJA MAIS

Agende-se

Exposição: MIA - Museu Itinerante da Amazônia: Passado, Presente, Futuros

Data: A partir de 05/09Exposição: de 06 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: quartas e sábados, das 9h às 17h

Local: Fórum Landi, UFPA, centro histórico de Belém, em frente à praça do Carmo

Entrada gratuita