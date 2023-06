Câmara Federal cria Frente Parlamentar da COP 30

A Câmara dos Deputados instituiu, nesta terça-feira (13), a Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no Brasil, que deverá propor debates e fortalecer a articulação por recursos e ações em prol da realização do evento, em Belém, em 2025. O lançamento contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, no Salão Nobre da Câmara, em Brasília.

A deputada federal Elcione Barbalho (MDB/PA) foi quem propôs a criação da frente parlamentar, quando Belém ainda não havia sido confirmada como sede do evento de importância mundial. A autora anunciou ter conseguido o apoio de 210 dentre o total de 513 parlamentares da Casa. Ela irá presidir a frente, tendo como vice a deputada Dilvanda Faro (PT/PA) como 1ª vice-presidente e o deputado Alexandre Guimarães (Republicanos/TO) como 2° vice-presidente.

“Sinto uma responsabilidade ainda maior porque o estado do Pará tem a maior parte de seu território coberto pela floresta e está localizado na maior rede hidrográfica do mundo. É por este motivo que criamos a frente, porque acreditamos que essa é uma oportunidade única para discutirmos medidas e soluções concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas”, ressaltou Elcione.

“É fundamental a união de esforços dos poderes executivos federal, estadual e municipal e, agora, com o parlamento brasileiro, para colaborar com o conjunto de ações que se fazem necessárias para que possamos fazer a mais extraordinária cúpula de discussão da agenda climática do planeta”, disse o governador. Ele acrescentou que a frente parlamentar “terá um papel estratégico na colaboração de procedimentos legislativos e fortalecimento institucional” a fim de preparar a capital paraense para a conferência.

Compareceram ao evento de lançamento da frente, autoridades, lideranças políticas e técnicos, incluindo a embaixadora e coordenadora da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, Silvia Rucks; o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira; e o ministro das Cidades, Jader Filho.