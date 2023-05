COP 30: Embratur e Itamaraty anunciam ações para receber estrangeiros em Belém

Após o anúncio da confirmação de Belém como sede da COP 30 - Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), do governo federal, antecipou pelas redes sociais que já está trabalhando junto ao Itamaraty para receber as delegações de alto nível e turistas estrangeiros que virão ao país para participar do evento.

Uma das preocupações é garantir acomodações para os visitantes: "Também estamos atuando junto às empresas que operam os navios cruzeiro de turismo. Participamos do Seatrade 2023, nos Estados Unidos, onde atuamos na atração de navios para operarem em rotas fluviais na Amazônia, e também possam servir na COP 30 como um reforço à rede hoteleira de Belém".

A instituição postou um vídeo divertido com os funcionários da Embratur comemorando o anúncio feito pelo presidente Lula, nesta sexta-feira, 26: