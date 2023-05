Realização da COP 30 na Amazônia foi pleiteada por Helder na última edição do evento, no Egito

Belém foi confirmada, nesta sexta-feira (26), como sede da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), mas as articulações para garantir que o evento fosse realizado na Amazônia começou no ano passado. Em 16 de novembro de 2022, o governador Helder Barbalho pleiteou que o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articulasse com a ONU a realização de uma edição da COP no Brasil, em especial na região amazônica. O pedido ocorreu quando Helder entregou uma carta pública dos Governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, em Sharm El Sheikh, no Egito, durante a COP 27, que foi a última edição do evento - considerado um dos mais relevantes do mundo sobre o tema.

No dia 4 de janeiro desse ano, Helder Barbalho teve um encontro com o ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira, em Brasília, para reafirmar o compromisso do Consórcio Amazônia Legal em sediar uma edição da COP.

"Na reunião, pude reafirmar a intenção de que a Amazônia possa sediar a COP 30 em 2025, particularmente Belém, a capital do nosso Estado sendo a porta de entrada dos debates, das discussões sobre as mudanças climáticas, sobre o modelo de desenvolvimento sustentável e social. Tenho convicção de que nós estaremos construindo e provocando o mundo sobre a importância de a Amazônia ser prestigiada para discutirmos soluções que envolvam a população da nossa região e, claro, a floresta viva", disse o governador, na ocasião.

“Vamos, cada vez mais, provocar o mundo para discutir a Amazônia a partir da ótica dos brasileiros e dos amazônidas. Particularmente, poder provocar as Nações Unidas a trazer o maior evento do mundo de discussão sobre o clima, que é a COP, para discutir in loco o conhecimento nossa realidade com riquezas, biomas e também nossos desafios sociais, e com isso construir um futuro que concilie pessoas e floresta”, enfatizou.

No dia 11 de janeiro, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará informou que a capital paraense, Belém, havia sido a cidade brasileira escolhida como candidata oficial do país para sediar uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025.

"Mudará Belém"

O prefeito Edmilson Rodrigues avalia que a realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) provocará importantes mudanças na capital paraense. "Agora é oficial: a ONU confirmou Belém como sede da COP30, em novembro de 2025. Será a primeira vez que a conferência do clima será realizada no bioma amazônico, o mais importante do mundo. Este é um evento que mudará Belém para sempre! Ao trabalho! Estamos juntos por Belém!", escreveu, em suas redes sociais.

No início da tarde desta sexta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que a ONU escolheu a cidade para ser sede do encontro, que irá ocorrer daqui a dois anos. Ele fez o anúncio ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

"Eu já participei de COP no Egito, em Paris, em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia, só fala da Amazônia. E eu dizia assim: 'por que, então, não fazer a COP em um estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Verem o que são os rios da Amazônia, as florestas da Amazônia, a fauna da Amazônia'", declarou Lula.