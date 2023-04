Governo Federal prevê investimentos em infraestrutura em Belém para a COP30, diz Gleisi

O Governo Federal recebeu pedidos para a reforma do Ver-o-Peso, do Mercado de São Brás e outras melhorias na cidade de Belém em preparação para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025. A informação foi confirmada com exclusividade pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann, em entrevista ao Grupo Liberal. A parlamentar esteve na capital paraense entre sexta-feira (28) e sábado (29), cumprindo agenda em preparação para as eleições municipais de 2024.

A criação de um corredor verde, ligando o Aeroporto de Belém com as saídas da cidade, e a reforma do Centro Histórico também estão no planejamento, conforme aponta Gleisi. Além de destacar a importância de um evento internacional, como a COP30, para o Brasil e para o estado do Pará, a deputada também detalhou as ações que o Governo Federal tem realizado para melhorar o cenário na Amazônia e garantir o protagonismo da região.

Confira:

Falando um pouco sobre a Amazônia. Quais as expectativas para a COP30 e como a senhora acredita que ela possa impulsionar o desenvolvimento da região?

Primeiro, a visibilidade do país de receber a COP30 já é grande, segundo a do estado, o Pará é colocado na política internacional, que é muito importante, a vinda de pessoas para cá, isso tudo é importante até do ponto de vista econômico e dos investimentos que tem que ser feitos.

A deputada federal Gleisi Hoffmann, concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal (Tarso Sarraf / O Liberal)

Você precisa preparar a cidade, vai receber mais gente, tem que ter infraestrutura, então, eles [secretários de Belém] falando que já foram liberados R$ 150 milhões para o Parque Urbano Igarapé, que são obras de saneamento básico, mas, já está na pedida endereçada ao Governo Federal, também, a reforma do Ver-o-Peso, a reforma do Mercado de São Brás, um corredor verde, que é a relação entre o aeroporto e as saídas de Belém, também os locais onde vão se desenvolver os debates da COP e a recuperação do Centro Histórico.

Então, isso tudo vai trazer um volume de investimentos para a cidade que vai ajudar o desenvolvimento, que vai gerar emprego e vai melhorar a economia.

Como o governo planeja garantir o protagonismo da Amazônia? Alguma ação será realizada? Quais os planos?

Olha, primeiro, eu acho que a recuperação de uma política de proteção e conservação ambiental focado naquilo que nós sempre defendemos, com respeito às terras indígenas, o respeito às reservas, aos parques, enfim, e isso nós não podemos deixar que seja comprometido. O governo está reestruturando o Ibama, os órgãos de controle e fiscalização para atuar. Nós estamos em 4 meses de governo e toda essa estrutura foi destruída.

Segundo, mostrar alternativas de desenvolvimento para a Amazônia. Nós não podemos ter só uma política restritiva, temos que ter também políticas que incentivem o desenvolvimento, isso passa por mudanças, diferenciação na questão tributária, mais investimentos… O fato de trazer a COP para cá coloca uma exposição grande e diz que precisamos ver de forma diferente o desenvolvimento da região.

Eu acho que esse compromisso é muito grande, além de trazer novamente os programas e projetos que nós tínhamos e que foram cortados. Estamos recuperando agora projetos importantes que trazem desenvolvimento, por exemplo, a questão das rodovias, das estradas federais, que estavam praticamente sem cuidados, sem manutenção. Já foram liberados recursos, o DNIT daqui já está trabalhando nessa manutenção.

O Pará é um dos estados que tem o maior número de obras paradas na área de educação, mas o presidente já determinou a retomada dessas obras e muitas já estão sendo retomadas, o Ministério da Educação tem esse foco. A retomada do Minha Casa, Minha Vida, a ampliação do Bolsa Família, ou seja, programas que trazem recursos, que movimentam a economia e que ajudam no desenvolvimento do estado.

Então, conseguimos elencar alguma lista de prioridade que o Governo tem implementado também para as minorias aqui do estado?

Primeiro, o compromisso com a população indígena, com a população quilombola. O presidente Lula criou um ministério voltado à população indígena, isso é uma coisa inovadora e traz luz sobre essa área que é tão importante para nós e que vinha sendo perseguida, não tinha uma política estruturada.

Veja o que o presidente Lula fez já em Roraima, foi lá visitar duas vezes, com o compromisso que tem com a população indígena, com os Yanomamis, eu acho que isso é muito importante e, também, com os quilombolas, e, obviamente, a política para as mulheres, que são minorias nas representações públicas, mas são maioria na sociedade, então, a criação do Ministério da Mulher, a retomada das casas da mulher brasileira, que tem um conjunto de serviço para as mulheres que são vítimas de violência, a retomada do Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial. Então, esse foco, quando você dá nacionalmente, você faz a política acontecer nos estados. Tenho certeza que o Pará já começou a receber investimentos e recursos para essas políticas, mas vai receber muito mais.