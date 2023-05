Políticos comentam escolha de Belém para a COP 30: 'será um grande momento para a Amazônia'

O anúncio da escolha da capital paraense para sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) repercutiu entre os políticos da Amazônia e de outras regiões do país. Ministro das Cidades, Jader Filho parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Helder Barbalho pelos esforços para tornar Belém sede do evento. Ele ressaltou que tanto a prefeitura da cidade, quanto o governo do Pará e o ministério em que atua terão um papel importante para preparar a capital paraense para sediar o evento.

A COP 30 em Belém é motivo de orgulho para paraenses, amazônidas e todos brasileiros. Estamos juntos para fazer a maior COP que vai acontecer no mundo, @helderbarbalho, @EdmilsonPSOL e @LulaOficial Orgulho dos paraenses, amazônidas e todos brasileiros!", escreveu.

"Confirmada: COP30 em Belém! O presidente @lulaoficial anunciou que Belém do Pará será sede da COP 30, em 2025, já confirmada pela ONU. Nós acreditamos que será um grande momento para Amazônia e os amazônidas. Fundamental debater as questões ambientais e climáticas NA NOSSA REGIÃO", escreveu, em suas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, que está sem partido desde que deixou o Rede.

"A COP30 terá a participação de todo o planeta e do povo que vive a Amazônia. Juntos faremos a maior COP de todos os tempos, dando a importância e o valor que a Amazônia merece, mostrando a biodiversidade, diferenças, riquezas e problemas de quem vive aqui. Será um grande encontro!", continuou Randolfe.

Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que foi o deputado federal mais votado pelo PT no Rio Grande do Sul, observou que o Brasil será sede de uma COP pela primeira vez. "Depois da proposta do Presidente @LulaOficial, Belém do Pará foi eleita para receber a COP30, em 2025. Mais um fruto da política internacional do nosso Presidente", avaliou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Entenda o que é a COP 30; Belém sedia o evento internacional em 2025]]

Quem também comentou a escolha da capital paraense para sediar a COP 30 foi a deputada federal pelo PSOL Érika Hilton, de São Paulo. "Está confirmado! A COP 30 vai acontecer em Belém em 2025. Nossa responsabilidade mundial na luta contra as crises climáticas e a preservação do meio ambiente é ainda maior!", escreveu.

Líder do governo no Congress, o deputado federal Reginaldo Lopes também comemorou o anúncio. "Notícia boa! [✨] O Brasil irá receber, no estado do Pará, a COP 30. Evento q/ reúne líderes do mundo para discutir as mudanças climáticas. A escolha do Brasil mostra a importância da Amazônia para o clima e a volta do [🇧🇷] p/ o cenário internacional!", disse.