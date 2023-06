Câmara Municipal de Belém comemora COP 30

A confirmação da realização da Conferência das Partes das Nações Unidas (COP 30) em solo belenense foi bastante festejada pelos vereadores da capital. Um encontro dessa magnitude trará avanços significativos para a cidade. O presidente da casa legislativa, vereador John Wayne, parabenizou e agradeceu ao prefeito Edmilson Rodrigues, ao governador Helder Barbalho, aos ministros Jader Filho e Mauro Vieira e ao presidente Lula, pelas articulações junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

Algumas obras já foram anunciadas, entre elas, a implantação de ônibus elétricos, duplicação da Avenida Bernardo Sayão, reforma do Ver-o-Peso, ampliação do aeroporto e construção do novo Porto Futuro. Tudo antes da COP. Então já são vislumbrados melhores serviços para a população.

VEJA MAIS

Segurança

Os parlamentares apresentaram e debateram um Projeto de Lei (PL) que institui mecanismos de segurança em locais onde há grande circulação de pessoas. O objetivo é reduzir acidentes e atos de suicídios cometidos nos últimos anos em Belém.

Participaram da reunião solicitada pelos vereadores: coronéis e tenentes do Corpo de Bombeiros, a psicóloga do grupo de trabalho “Saúde Mental” da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), Marilda Couto e o Diretor de Projetos da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), Allan Aires.