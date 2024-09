Labö Young e Luiz Claudio Silva unem moda e sustentabilidade em mostra aberta ao público

Foi aberta na noite desta sexta-feira (6/09) a exposição "Caminhos de Um Sonho Tramado", que une moda e arte sustentável. Instalada em um shopping no bairro do Reduto, em Belém, a mostra ficará aberta ao público até o dia 29 de setembro. O projeto artístico é uma colaboração entre o artista visual paraense Labö Young e o estilista Luiz Claudio Silva, oferecendo uma experiência visual e sensorial que evoca a beleza e a força da Amazônia. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

Labö Young, natural de Icoaraci, distrito de Belém, é conhecido por utilizar elementos da floresta amazônica, como plantas, palhas e sementes, em suas criações. Para ele, a exposição conjunta com Luiz Claudio foi um processo natural.

"Foi bem leve e fácil de fazer, porque o Luiz já tem esse trabalho dramático nos cortes e nas peças, e minha contribuição veio de forma orgânica, trazendo a leveza da natureza", afirmou o artista visual e estilista.

Labö Young é conhecido por utilizar elementos retirados da floresta amazônica em suas criações (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ele também destacou a influência de sua infância e de sua mãe nas suas criações: "Desde criança eu era inspirado pelos materiais que minha mãe trazia das viagens ao Marajó. Ela me inspirou a ver a natureza como fonte de criação quando me ensinava a transformar elementos naturais em brinquedos", relembrou.

Luiz Claudio Silva, estilista mineiro conhecido por sua marca Apartamento 03 e por sua participação em eventos como o São Paulo Fashion Week (SPFW), reforçou a importância de conectar a moda com a natureza.

Ao Grupo Liberal, ele explicou que a ideia da exposição nasceu durante o desenvolvimento de sua coleção de 2021, no período pós-pandemia. "O tema era a cura, e comecei a olhar para os saberes dos povos originários, para a natureza. Foi um encontro muito bonito entre a moda e a sustentabilidade", disse Luiz.

Luiz Claudio Silva, estilista mineiro conhecido por sua marca Apartamento 03 e por sua participação em eventos como o São Paulo Fashion Week (SPFW) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ele revelou que a parceria com Labö foi um encontro significativo. "Foi muito bonito ver o processo de criação com materiais naturais, como a folha verde da palmeira", disse o estilista, destacando a harmonia entre moda e natureza.

A mostra também destaca o impacto da moda na preservação ambiental e a importância de pensar no futuro das próximas gerações. Luiz Claudio ressaltou a necessidade de se criar de forma consciente. "A gente já está percebendo o que tiramos da natureza, o quanto já violentamos a terra. Precisamos ter essa consciência de onde vem nosso produto e como ele se conecta com os saberes ancestrais”, afirmou.

A mostra faz parte do calendário do Prêmio BLVD Moda & Arte, criado em comemoração aos 15 anos do Boulevard Shopping. A mostra celebra a integração entre moda e sustentabilidade, em uma narrativa visual que convida o público a refletir sobre a preservação ambiental e os saberes ancestrais.

SERVIÇO

Exposição ‘Caminhos de Um Sonho Tramado’

Período: de 7 a 29 de setembro;

Local: Boulevard Shopping Belém - Piso 3 (Av. Visconde de Souza Franco, 776);

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h;

Entrada gratuita.