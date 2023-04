‘Labirinto de Palavras’, livro do poeta Vasco Cavalcante será lançado hoje, 19, em Belém

O livro de memórias biográficas literárias "Labirintos da Palavra | Poesia – Arte – Cultura”, do poeta paraense Vasco Cavalcante será lançado hoje, 19, a partir das 18h30, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, localizado na avenida Gentil Bittencourt, 449, bairro Nazaré. O evento terá atração musical, com a apresentação do Trio Lobita e da cantora Andréa Pinheiro.

O poeta Vasco Cavalcante, também é produtor cultural e design gráfico e em seu livro aborda o seu envolvimento com a poesia, arte, cultura desde a infância. "Ele não deixa de ser um registro de meu envolvimento com a escrita e com a arte em geral desde meu início, quando ainda era bem jovem, até os dias de hoje. As referências, cito no livro, vieram de pessoas que de alguma forma me influenciaram; leituras de variados segmentos, principalmente de poesia e filosofia; absorção de arte em geral que sempre esteve muito presente em minha vida; reflexões sobre cada etapa vivida", destacou.

Com seu livro, Vasco afirma que traz ao público informações de algumas décadas em que falar sobre a divulgação, edição e publicação no mercado literário era mais oneroso e difícil do que atualmente. "Durante os anos 1980, tivemos que criar alternativas de publicação e divulgação de nossos trabalhos poéticos, porque publicar era mais difícil e muito caro. Daí criei junto com outros autores os envelopes poéticos alternativos 'Sangria' (1980), com William Silva; e o 'Fundo de Gaveta' (1981-1983), com Jorge Eiró, Celso Eluan, William Silva, Yrú Bezerra e Zé Minino (Augusto Mártires)", iniciou.

"Essas histórias estão todas narradas no livro, por mim, pelo poeta e jornalista William Silva, pelo professor e poeta Paulo Nunes, e pela fotógrafa, jornalista e produtora cultural Maria Christina. E trago também no livro um resumo poético dos meus dois primeiros livros de poemas pela Editora Patuá, de São Paulo 'Sob Silêncio' (2015) e 'Reverso dos dias' (2017), e outros poemas inéditos para essa publicação", completou.

Questionado sobre a importância e o papel da poesia na sua história e para a sociedade, o artista respondeu que: "a arte em geral tem o poder de transformação no ser humano tanto no ato criador como no acesso a ela via obras de diversos autores. Tem um trecho no livro em que escrevo: 'a arte nos engrandece e nos faz viver bem melhor nesse mundo tão desigual. [...] Há uma insaciabilidade latente no ser humano quanto aos bens materiais, o que alimenta o ego e provoca lutas, desavenças e o que levou o mundo às grandes guerras ao longo de sua história'", arguiu.

"A vida é muito mais que isso, é o que nos dá maior prazer é a absorção do que não é palpável, que está além do que nos é possível ver e tocar, está dentro, e o amor e a arte nos fazem sentir esse tesouro que todos podem ter, mesmo sem poder aquisitivo, porque não é matéria, é ideia, sentimento, criação", concluiu a observação.

Serviço

Evento: Lançamento do livro "Labirintos da Palavra | Poesia – Arte – Cultura”

Autor: Vasco Cavalcante

Data: quarta, 19/04

Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo, avenida Gentil Bittencourt, 449, bairro Nazaré.

Horário: 18h30