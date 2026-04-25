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Kleber Mendonça Filho fala de 'barracos' em sessões de 'Michael' e dá solução; entenda

Kleber já havia abordado o assunto à época em que O Agente Secreto, quando chegou a publicar uma carta aos projecionistas e responsáveis pelos cinemas pedindo cuidado em relação ao som

Estadão Conteúdo
fonte

Kleber Mendonça Filho (Instagram @kleber_mendonca_filho)

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou as confusões envolvendo a exibição de Michael, cinebiografia de Michael Jackson, em salas de cinema nesta quinta, 23. Relatos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram brigas entre os espectadores por conta de uma "cantoria" de fãs do cantor durante o filme.

"Queridas salas de cinema exibindo Michael, há relatos de barracos se repetindo com espectadores. Eu nem vi o filme ainda, mas, para evitar chateação, exibam o filme com o som alto", escreveu Kleber em uma postagem no X. "Quantas vezes este ano vocês terão a oportunidade de tocar música boa alto com esse equipamento que vocês têm? Toquem alto. A plateia não vai poder ficar falando durante a sessão."

Kleber já havia abordado o assunto à época em que O Agente Secreto, indicado a quatro categorias no Oscar deste ano, começou a ser exibido nos cinemas brasileiros. O diretor chegou a publicar uma carta aos projecionistas e responsáveis pelos cinemas pedindo cuidado em relação ao som durante as exibições.

"Meu pedido: que passem a exibir o filme com o volume alto. Assim, terão os melhores resultados junto ao público e estaremos mais próximos do trabalho feito durante meses na mixagem sonora deste filme brasileiro. É garantia também de um impacto maior desse filme na sua programação", dizia um trecho da carta.

Michael estreou nos cinemas nesta quinta, 23. O filme dividiu opiniões do público e da crítica pela forma como retrata a vida de Michael Jackson, mas a expectativa é que o longa seja um sucesso de bilheteria.

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Palavras-chave

CINEMA/MICHAEL/SESSÕES/CONFUSÃO/KLEBER MENDONÇA
Cultura
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