Klaus Hee, ex-integrante do grupo Dominó, morre aos 50 anos

O ex-integrante da boy band Dominó, Klaus Hee, morreu aos 50 anos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pelo produtor musical Ricky Colavitto. “Após uma batalha contra um câncer, o Klaus Hee descansou”, disse. Ainda segundo ele, o corpo de Klaus seria velado na noite de hoje. Em abril de 2023, ele passou por uma cirurgia para remover um tumor maligno do intestino, o que deixou sua saúde debilitada desde então.

Em junho do ano passado, o ex-Dominó foi submetido a uma cirurgia de emergência para corrigir o espaço no intestino. Pouco tempo depois, em novembro, ele foi diagnosticado com metástase no tórax, dando início a uma nova etapa do tratamento. "Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", declarou em entrevista concedida à jornalista Sonia Abrão.

O corpo do artista será sepultado nesta quarta-feira (5), por volta das 11h, no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Antes de integrar o grupo Dominó e após trilhar carreira solo, Klaus também atuou como modelo e em programas de televisão, compondo o elenco da “Praça é Nossa”, no SBT. Ele também chegou a posar nu para uma revista masculina em 1999, 2004 e 2006.