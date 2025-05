Kim Soo-Hyun, ator de 'Rainha das Lágrimas', é processado por abuso infantil

Kim Soo-hyun, o ator mais bem pago da Coreia do Sul, está sendo processado pela família de sua ex-namorada, Kim Sae-ron. Ele está sendo acusado de ter vivido um relacionamento com a jovem enquanto ela estava no ensino fundamental. Kim Sae-ron morreu aos 24 anos, no dia 16 de fevereiro.

Nesta quarta-feira, 7, a família da atriz fez um pronunciamento ao lado de seu advogado, Bu Ji-seok. De acordo com a família, ela tinha 15 anos no início do namoro, enquanto ele estaria com 27.

Segundo a família da jovem, o relacionamento chegou ao fim quando ela começou uma graduação. O advogado também mostrou uma gravação de conversas da atriz com uma das pessoas que denunciou o envolvimento dos dois. As informações foram mandadas ao youtuber Se-eui, conhecido no país.

De acordo com Ji-seok, o informante do crime foi perseguido e esfaqueado após divulgar as informações. O caso está sendo investigado pela polícia sul-coreana.

Os áudios em questão são de Kim Sae-ron falando sobre a relação com o ator e a perseguição sofrida pela antiga empresa, presidida pelo ex-namorado, Gold Medalist. A família processa Kim Soo-hyun por violação da Lei de Bem-Estar Infantil e pede um pedido de desculpas em respeito à atriz. O ator processa a família por difamação.

Relembre a morte de Kim Sae-ron e a cronologia do caso

A atriz de 24 anos Kim Sae-ron morreu em 16 de fevereiro de 2025, dia do aniversário de 37 anos de Kim Soo-hyun, por suicídio. Após a apuração inicial da polícia, foi constatado que a atriz possuía uma dívida milionária desde 2022 com a Gold Medalist, empresa do ator.

A dívida era o resultado de uma série de multas e descumprimentos de contrato que surgiram após um acidente causado pela atriz, que estava embriagada. Foi informado pela família, depois, que ela tentou negociar o pagamento da dívida em partes, sem sucesso.

Uma semana após a morte, a tia de Sae-ron afirmou que os dois iniciaram um relacionamento em 2015, quando a atriz tinha apenas 15 anos e Kim Soo-hyun, 27. O namoro teria durado seis anos e, durante esse período, ela abandonou sua agência para se juntar à Gold Medalist, fundada por ele em 2019. A informação foi negada pela empresa.

Outros membros da família expuseram, nas semanas seguintes, fotos e vídeos que comprovaram um relacionamento entre os dois. Diante da negativa da empresa, o advogado da acusação afirmou que entraria com uma ação judicial caso Soo-hyun não confirmasse o namoro desde os 15 anos da atriz.

A Gold Medalist alegou que o relacionamento ocorreu apenas após a atriz completar 16 anos, o que já configuraria a idade mínima para consentimento de relações sexuais na Coreia.

O canal do YouTube Garo Sero Institute (Gaseyeon) reforçou as alegações da família de Kim Sae-ron por meio de outras provas, ressaltando: "Primeiro, ele Soo-hyun disse que nunca se relacionaram. Depois, quando fotos dos dois se beijando foram divulgadas, ele afirmou que não sabia de nada. Isso foi devastador para Kim Sae-ron e teve um impacto significativo em sua saúde mental".

Mais tarde, a família de Sae-ron revelou uma carta da atriz que seria endereçada a Kim Soo-hyun, mas que nunca foi enviada. Nela, a atriz relata que, após o acidente, a Gold Medalist e o ator "viraram as costas" para ela.

"Eu desejo sua felicidade. A gente se conhece há mais ou menos 5 ou 6 anos. Você é o meu primeiro e último amor, então espero que não me evite. Parece vazio e desanimador ver você me evitando e nem falando comigo. A gente não pode se dar bem? Sem mais nem menos, poderíamos apenas nos apoiar. Você me odeia tanto assim? Por quê?", escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais