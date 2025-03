Kim Soo-hyun nega namoro com Kim Sae-ron enquanto ela era menor de idade

Kim Soo-hyun realizou uma coletiva de imprensa neste domingo, 30, em que esclareceu rumores sobre um suposto namoro com Kim Sae-ron, que morreu aos 24 anos, quando a atriz ainda era menor de idade.

"Eu não posso admitir algo que nunca fiz", disse o ator de 37 anos, emocionado. As informações são do portal coreano Chosun, que esteve presente no local.

Ele, entretanto, confirmou novamente que teve um relacionamento com Sae-ron quando ela atingiu a maioridade, aos 19 anos, que não se tornou público porque, na época, ele promovia o protagonista de Tudo Bem Não Ser Normal, k-drama da Netflix.

Soo-hyun afirma que "errou ao priorizar sua carreira", mas que: "exceto pelo fato de que éramos atores, nosso relacionamento era como qualquer outro".

O ator escolheu não abrir uma sessão de perguntas para os repórteres, e se retirou da coletiva quando questionado isoladamente sobre o período em que conheceu Kim Sae-ron.

Os familiares de Sae-ron tornaram públicas algumas conversas entre ambos, quando a atriz ainda era menor de idade, além de uma carta escrita por ela sobre o término do relacionamento e o pagamento de uma dívida para a empresa do ator, a Gold Medalist.

Soo-hyun também adereçou comentários sobre o pagamento da dívida da atriz e afirmou que "não a pressionou". A atriz possuía uma dívida milionária com a Gold Medalist após um acidente de carro que ocorreu em 2022.

O advogado que representa Soo-hyun, Kim Jong-bok, declarou ao final da coletiva: "Apresentamos uma queixa contra a família de Kim Sae-ron, sua tia não identificada e Garosero por difamação".

Ele acrescentou: "Também entramos com uma queixa por danos totalizando 12 bilhões de wons (aproximadamente R$ 46,8 milhões) contra eles no Tribunal Distrital Central de Seul."

Garosero é um YouTuber que divulgou alguns dos vídeos do casal e que revelou parte das provas, junto da família da atriz.

Ele é responsável também pela veiculação do vídeo em que Soo-hyun aparece na casa de Sae-ron, em 2018, em uma das folgas do ator durante o serviço do exército. A atriz alegadamente tinha 17 anos na época.

Cenas 'controversas'

Após a repercussão das polêmicas de Kim Soo-hyun, o irmão da atriz e cantora Sulli, ex-membro do f(x) que morreu em 2019, afirmou que o ator também esteve envolvido em problemas relacionados a ela.

Segundo o Chosun, o irmão de Sulli demandou explicações de Soo-hyun sobre tê-la pressionado a realizar cenas de sexo e nudez no filme Real, de 2017. As cenas explícitas geraram uma repercussão negativa para a atriz e intensificaram o cyberbullying sofrido por ela nas redes sociais.

Confira o comunicado completo da família de Sulli abaixo:

"Olá, essa é a família da Sulli,

Antes de começarmos, pedimos por sua compreensão, pois esse comunicado pode parecer desorganizado.

Primeiro, estendemos nossas mais sinceras condolências à família de Kim Sae-ron.

Nos últimos seis anos, nós convivemos com um imenso luto e tristeza, mas estamos profundamente gratos pelo apoio e bondade de diversas pessoas para conosco.

É por essa razão que não poderíamos nos 'cegar' mediante ao falecimento de Kim Sae-ron, como se não fosse relacionado a nós.

Nós estendemos nossas mais sinceras condolências à família da atriz.

Em 2019, durante o funeral de Sulli, ouvimos informações preocupantes quanto às filmagens do filme Real, de 2017, sobre as 'cenas de cama'. Porque este assunto não era amplamente conhecido na época, não podíamos verificar os fatos, mas descobrimos que uma dublê de corpo existia e estava presente no set, apesar das afirmações de que ela estaria doente e não pôde atuar.

Como a pessoa que estava diretamente envolvida Sulli não está mais entre nós, confirmar a verdade é difícil. Entretanto, esperamos que Kim Soo-hyun e o diretor Lee Sa Rang esclareçam os seguintes assuntos:

1. Durante o funeral de Sulli, ouvimos da equipe e de atores envolvidos que a cena de sexo com Kim Soo-hyun não estava no roteiro original. Gostaríamos de ouvir a opinião de Kim Soo-hyun sobre isso.

2. No nosso conhecimento, havia uma dublê de corpo disponível e presente no set para a cena de nudez de Sulli. Por que ela não foi utilizada? Por que Sulli foi persuadida e pressionada a filmar a cena de sexo e nudez?

3. Inicialmente, foi dito que a dublê estava ausente por motivos de saúde. Entretanto, diversas testemunhas que compareceram ao funeral indicaram que a dublê estava no set de filmagens. Isso é verdade?

Além dessas três afirmações, ouvimos diversas pessoas durante o funeral. Entretanto, questionamos apenas sobre essas três questões baseadas em fatos. Pedimos que as responda ativamente.

Mais uma vez, oferecemos nossas condolências à Kim Sae-ron e sua família."