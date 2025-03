Kim Soo-hyun, ator de 'Rainha das Lágrimas', é envolvido na morte da atriz Kim Sae-ron

A morte da atriz Kim Sae-ron, de 24 anos, no último dia 16 de fevereiro, ainda precisa de algumas respostas, já que recentemente o ator e ex-namorado da artista, Kim Soo-hyun, foi envolvido como um dos "responsáveis" pela fatalidade.

A tia de Sae-ron acusou o ator do dorama "Rainhas das Lágrimas", de 37 anos, de ter contribuído para que a sobrinha resolvesse tirar a própria vida, em entrevista ao Garosero Research Institute.

VEJA MAIS

Relacionamento e polêmicas

Segundo ela, os dois tiveram um relacionamento que iniciou em 2015, enquanto Sae-ron tinha apenas 15 anos e Soo-hyun tinha 27. Apesar da diferença de idade, o namoro teria durado cerca de seis anos, mas com algumas polêmicas envolvidas.

A atriz teria abandonado a sua agência para integrar a Gold Medalist, empresa fundada pelo então namorado, em 2019. Sae-ron chegou a trabalhar na companhia sem remuneração, ajudando na área de talentos e dando aulas de atuação para os mais jovens, segundo a tia da atriz.

Uma das causas do fim do relacionamento foi o fato de Sae-ron ter sido flagrada dirigindo embriagada e causado danos a propriedades públicas, em 2021. Por conta disso, a Gold Medalist teria pago 700 milhões de wons (aproximadamente R$ 2,7 milhões) para reparar os prejuízos causado pela atriz e à sua imagem. No ano em que tudo aconteceu, a empresa não pediu reembolso do valor, mas, em 2024, Sae-ron recebeu uma notificação para que o dinheiro fosse devolvido.

Na época, a atriz enfrentava dificuldades financeiras e tentou contato com o ex-namorado, mas não teve sucesso, segundo o relato da tia. Para chamar a atenção dele, Sae-ron publicou uma foto dos dois juntos nas redes sociais. Por conta disso, a Gold Medalist emitiu uma nota em que afirmava que a artista estava tentando manchar a imagem de Soo-hyun.

A vida da atriz recentemente

Diante desse cenário caótico, a pressão emocional e financeiras foram fatores que contribuíram para que a atriz tirasse a própria vida, como acredita a família dela. A morte de Sae-ron aconteceu justamente no dia do aniversário do ex, 16 de fevereiro, o que pode ter alguma ligação com o caso.

A Gold Medalist se pronunciou por meio de um comunicado à imprensa, negando todas as acusações e afirmando que medidas legais serão tomadas contra o Garosero Research Institute por disseminação de informações enganosas. Na oportunidade, a empresa lamentou a morte da atriz Kim Sae-ron e condenou a propagação de rumores prejudiciais.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)