Atriz sul-coreana Kim Sae-ron é encontrada morta em sua casa aos 24 anos

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, de 24 anos, foi encontrada morta em sua casa, em Seongdong-gu, Seul, na Coreia do Sul, neste domingo (16). A informação foi divulgada por um policial com conhecimento do caso e confirmada pela agência de notícias Reuters e pelo jornal local The Korea Herald.

A causa da morte ainda está sob investigação, mas as autoridades locais afirmaram que não foram encontrados sinais de crime ou arrombamento na residência da atriz. Kim foi descoberta por um amigo, que estranhou a falta de resposta da artista e decidiu ir até sua casa. Ao encontrá-la, acionou imediatamente a polícia.

As autoridades sul-coreanas seguem investigando o caso, mas até o momento não forneceram mais detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Carreira e polêmicas

Kim Sae-ron iniciou sua carreira como atriz mirim em 2009 e rapidamente se destacou na indústria cinematográfica da Coreia do Sul. Ela ganhou notoriedade com atuações em filmes como "Uma Vida Nova em Folha" (2009) e "O Homem de Lugar Nenhum" (2010), que a consolidaram como uma das promessas do entretenimento sul-coreano. Seu último trabalho foi na série "Cães de Caça", lançada pela Netflix em 2023.

No entanto, a carreira da atriz sofreu um duro golpe em 2022, quando Kim foi presa por dirigir embriagada na região de Gangnam, em Seul. O incidente causou danos a propriedades públicas e resultou na sua saída de diversos projetos.

Após o episódio, Kim publicou um pedido de desculpas nas redes sociais e, em 2023, foi condenada ao pagamento de uma multa de 20 milhões de wons (aproximadamente R$ 79 mil). Desde então, a atriz vinha se mantendo afastada da indústria do entretenimento e recentemente havia solicitado clemência na justiça devido a dificuldades financeiras.

A morte da jovem atriz choca fãs e membros da indústria cinematográfica sul-coreana, que lamentam a perda de um dos talentos mais promissores de sua geração. As investigações continuam em andamento.