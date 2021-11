Kim Marques e Edilson Moreno se apresentaram no Festival de Música Cametaense

Filho de Cametá, Kim Marques se apresenta na cidade natal, neste sábado (6), ao lado do amigo Edilson Moreno. O show é gratuito, na Conha Acústica da Praça da Cultura do município. A programação faz parte do Festival de Música Cametaense (Femuca). O último dia de evento é neste domingo (7).

O Festival é um evento municipal que investe e fomenta a música de Cametá, dando espaço não apenas para os cantores cametaenses, mas também para artistas de todo o Estado, premiando as melhores apresentações, com prêmios que vão de R$ 1.000 a R $3.000 além de troféus. Ao todo, serão R$ 9.000 em premiações.

Esse ano, mais de 30 artistas se inscreveram no festival. "Antes, o festival era voltado apenas para os músicos de Cametá, mas agora é aberto ao público em geral", disse Kim Marques. Sobre o show, Kim Marques diz que está preparando um repertório com os principais sucessos e que vai colocar o público para dançar.

"O público pode esperar um grande show, com músicas do nosso repertório que não vão deixar ninguém parado. É uma honra estar voltando aos palcos e principalmente na minha cidade natal, Cametá. A presença do público é fundamental para nós artistas", disse Kim.

Sobre os artistas

Nascido em Cametá, Joaquim Farias Marques, hoje mais conhecido como Kim Marques, sempre teve afinidade com os palcos. Essa paixão pela música é herança do avô, Tiago Marques, que era maestro e autor de diversas marchinhas de carnaval.

Aos 14 anos, Kim compôs sua primeira canção e entrou no mundo da música apresentando-se ainda adolescente ao lado de bandas da sua cidade. Em 1991, mudou-se para Belém e começou a tocar em bares nos finais de semana, além de somar participações na escola de samba “Quem são eles” e no movimento evangélico “Louvor Norte”.

O Primeiro CD da carreira foi lançado em 1996, intitulado de “A Dança do Brega”, com mais de 70 mil cópias vendidas, tendo muita repercussão nas rádios do norte e nordeste do Brasil.

O cantor e compositor Edilson Moreno gravou seu primeiro disco em 1992, sendo seu primeiro sucesso a música "O ladrão". Em 2012, lançou o CD "Na pele", além de um DVD, em que reuniu seus principais sucessos, somando, assim, a todo 5 discos de carreira. Como compositor, contabilizou, durante a carreira, mais de 500 composições gravadas por outros artistas, que vão de Wanderley Andrade a Banda Calypso.