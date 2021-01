Kim Kardashian posta foto de biquíni e recebe muitos elogios dos seguidores

Kim Kardashian se afastou um pouco das notícias de seu divórcio e postou nesta terça-feira, 22, uma foto que rendeu muitos elogios de seus seguidores.

Na legenda, a influencer escreveu: “This is more than life (Isso é mais do que a vida, em livre tradução)”, e acrescentou: “This is Paradise (Isso é um paraíso, em livre tradução)”.

Na foto, que já acumula mais de dois milhões de likes, os seguidores fizeram elogios do tipo “Maravilhosa demais”; “Que mulher” e “Mais linda a cada dia”

A crise no casamento entre Kim e Kanye West parece ter chegado ao limite. O casal desistiu “completamente” da terapia de aconselhamento matrimonial. Os filhos do casal possuem idades entre um e sete anos. West estaria conversando com advogados de divórcio esta semana.

Kim por sua vez já foi flagrada sem seu anel de noivado e também contratou uma advogada para anular a união com Kanye West. Apesar da separação, os dois estão alinhados sobre o futuro dos filhos. Sabe-se também que os detalhes do fim do casamento serão mostrados nos últimos episódios da 29ª temporada do reality show Keeping Up With the Kardashians.

As razões que levaram ao suposto fim do casamento teriam origem no desgaste provocado pela corrida eleitoral do rapper, que se lançou na campanha pela presidência americana na última eleição.

O músico chegou a revelar detalhes muito íntimos da relação dos dois em um comício no estado da Carolina do Norte. Na ocasião, Kanye disse que Kim havia considerado a ideia de abortar a primeira gravidez, que resultou no nascimento de North, hoje com 7 anos.

Outro motivo apontado é que o rapper já estaria esgotado do estilo de vida reality show dos Kardashians.