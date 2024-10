Kiko Bahia comanda 'Pagode só a Diretoria' com convidados neste domingo (27)

O projeto "Pagode Só a Diretoria" recebe, no próximo domingo (27), o cantor Kiko Bahia e outros nomes de peso do pagode de paraense para uma apresentação que promete animar o início da semana do público. O evento ocorre a partir das 18h no Boteco Santa Matta, no bairro da Marambaia, em Belém.

Presença frequente no Boteco Santa Matta, Kiko comentou a emoção de comandar o evento. "É uma honra poder fazer parte desse projeto tão grandioso aqui na nossa cidade, tantos artistas que admiro e que me inspiram, juntos e evidenciando um estilo musical que é a cara do povo brasileiro, sem dúvida vai ser um domingo marcante para nós e para o público principalmente", comentou o cantor e compositor.

O "Pagode Só a Diretoria" é um dos maiores projetos de pagode existentes, na atualidade, em Belém do Pará. A festa entrega para o público uma verdadeira imersão cultural na brasilidade presente em todas as regiões do país, o bom e velho samba.

Quem é Kiko Bahia?

Ao longo de sua carreira na música, Kiko Bahia acumulou experiência em diversos segmentos, passando, por exemplo, por bandas como "Backstage", que atuava no estilo pop rock. Pouco depois, ele foi convidado para participar de bandas locais de brega e forró, onde se consolidou por ser um artista eclético na música local.

Em 2003, Kiko foi convidado a fazer parte do grupo "Pega Geral", onde começou sua caminhada no pagode e fundou a banda chamada "Swing Muleke", onde ganhou grande destaque cantando o ritmo samba. O artista também passou 5 anos à frente do projeto "Pagode Classe A", que conquistou multidões no Pará. Após sair do projeto, ele ingressou na carreira solo.

Atualmente é um músico muito requisitado e reconhecido pelo seu talento e estilo próprio na sua forma de cantar e de interagir com o público, de forma sempre descontraída e divertida.

Serviço:

Cantor Kiko Bahia comanda projeto Pagode Só a Diretoria

Quando: neste domingo (27), a partir das 18h

Onde: Boteco Santa Matta, Av. Rodolfo Chermont, 1607

Entrada gratuita até às 19h

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)