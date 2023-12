Keila Gentil e o jornalista Juan Filder estreiam podcast ‘Treme Cast’

A cantora Keila Gentil e o jornalista paraense Juan Filder se uniram no projeto “Treme Cast”, que estreia nesta quinta-feira, 7, a partir das 18h, no canal do YouTube da dupla. O episódio piloto conta com a participação da cantora e compositora Rebeca Lindsay, considerada a diva do tecnomelody pelos paraenses. Cada programa tem em média 45 minutos e o bate-papo varia sobre carreira, vida pessoal, dinâmicas e outras curiosidades sobre esses artistas e personalidades.

Segundo o jornalista Juan Filder, ele e Keila se conheceram há cerca de oito anos no Rio de Janeiro e desde então, se tornaram grandes amigos. “Criamos uma conexão forte um com o outro. E a ideia surgiu através dessa amizade unido há um velho sonho que eu tinha de fazer um programa nesse formato e convidei a Keila para entrar comigo nessa jornada, ela topou imediatamente”, explicou. Para o jornalista, é uma grande honra dividir o espaço com a amiga.

Juan ressaltou ainda que o público pode esperar grandes histórias. “Nós queremos que as pessoas se reconheçam nas histórias contadas, se emocionem, que aquele conteúdo agregue valor na vida de quem está nos ouvindo e assistindo”, declarou o jornalista. No segundo episódio, Juan já adiantou que o público vai poder conferir tudo sobre a carreira de uma das maiores revelações atuais do ritmo Beat Melody: a cantora Zaynara.

Keila também não esconde a expectativa de ver o podcast no ar. “Vamos falar sobre esse ritmo tão importante para a nossa cultura que é o brega, mostrar quem está começando e assim dar mais ainda visibilidade e oportunidade para novos talentos”, contou. A cantora ressaltou ainda que o público vai ganhar conhecimentos importantes sobre pessoas que marcaram época dentro do tecnobrega.

Para a cantora, o mais importante é o reconhecimento das pessoas dentro desse gênero. “Queremos que as nossas entrevistam possam servir também como grandes aulas sobre nossa cultura, nossa arte. Vamos documentar histórias e assim, mostrar as contribuições das personalidades do tecnobrega e afins, para o ritmo e para nossa região”.

Apresentadores

Keila Gentil é cantora, compositora e dançarina com mais de 18 anos de carreira. Nascida na periferia, ela já participou de coral de igreja, mas foi na rua que encontrou a dança e o poder de aliar suas duas paixões: a música e o movimento. Aos 15 anos começou tocando em barzinhos na noite até receber o convite para assumir os vocais da Gang do Eletro, grupo que subverteu a lógica do mercado e voltou os olhos para a produção musical moderna de Belém do Pará. Hoje é uma das maiores representantes do ritmo Tecnomelody no Brasil.

Já Juan Filder, é jornalista e apresentador com mais de 15 anos de carreira. Natural de Belém do Pará, aos 18 anos, o paraense saiu do estado para estudar em São Paulo, onde criou seu canal no YouTube, que ganhou notoriedade por trazer grandes entrevistas com artistas. Hoje é apresentador do programa Sintonizados e apresenta um quadro de dicas culturais no Grupo Liberal.