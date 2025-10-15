Kate McKinnon é confirmada no elenco da 3ª temporada de 'Percy Jackson'

Kate McKinnon está confirmada na terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Segundo a Variety, a atriz será Afrodite, deusa grega do amor e beleza.

A descrição oficial da personagem diz que ela "pode mudar sua aparência dependendo do observador" e "precisa ter certeza de que Percy Jackson respeita o poder e a importância do amor antes de concordar em ajudá-lo em sua jornada."

A atriz é conhecida por seus trabalhos em Barbie, Os Caça-Fantasmas, Yesterday, O Espião Que Me Largou e O Escândalo.

Percy Jackson e os Olimpianos conta a história de Percy Jackson (Walker Scobbell), um menino que descobre ser filho de Poseidon, deus do mar, aos 12 anos de idade. Ele vê sua vida mudar quando é mandado para o Acampamento Meio-Sangue, lugar que abriga filhos de deuses e humanos e os treina para os perigos do mundo.

Na segunda temporada da série, que chega ao catálogo do Disney+ em 10 de dezembro, o protagonista retorna ao acampamento um ano depois da primeira temporada e descobre que Grover (Aryan Simhadri), seu melhor amigo, está desaparecido.

A terceira temporada ainda não tem previsão de estreia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais