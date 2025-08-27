Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”
A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night
O cantor Junior Lima revelou que já participou de uma relação a três antes de se casar com a modelo e designer Monica Benini. A declaração aconteceu durante sua participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, na última terça-feira (26).
A afirmação foi feita enquanto o artista respondia perguntas no tradicional quadro com detector de mentiras. Questionado sobre experiências em relacionamentos não convencionais, Junior pediu esclarecimentos à apresentadora e respondeu em seguida.
“Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?”, indagou o cantor. Logo depois, confirmou: “Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica.”
Durante o programa, Junior Lima reforçou que aproveitou a juventude antes de iniciar o relacionamento com Monica Benini. “Vivi bastante”, afirmou.
O artista, irmão da cantora Sandy, respondeu às perguntas de forma descontraída e sincera ao lado de Tatá Werneck. O episódio foi transmitido em rede nacional.
Junior é casado com Monica Benini, com quem tem dois filhos. A experiência relatada aconteceu antes do casamento. Não foram divulgados detalhes sobre quando ou com quem a relação ocorreu, nem se houve reação pública de Monica à declaração do marido.
