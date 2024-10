Junior Lima é convidado a tocar bateria com Simple Plan após vídeo viralizar; assista

Junior Lima recebeu um convite da banda de rock Simple Plan. Os artistas canadenses chamaram o irmão de Sandy para tocar com eles no próximo show no Brasil.

Tudo começou em julho quando Junior publicou o challenge com a música I’m Just a Kid, um dos hits da banda. na ocasião, ele recriou uma foto da infância posando com uma bateria.

O vídeo viralizou e chegou às mãos do Simple Plan. Os artistas fizeram o convite oficialmente por vídeo.

VEJA MAIS

"Fala Junior! Vimos o seu vídeo do I’m Just a Kid e ouvimos dizer que você é muito fã do Simple Plan. Adoraríamos que você se apresentasse conosco da próxima vez que estivermos no Brasil”, disse o vocalista Pierre Bouvier.

No vídeo, Junior ainda aparece tocando a música em questão na bateria, em uma espécie de teste e agradou a banda toda.

“Acho que encontramos nosso baterista brasileiro! Estamos ansiosos para fazer um som com você na próxima vez que formos ao Brasil!”, ainda disse a banda.

O Simple Plan ainda não tem uma próxima data agendada, mas já veio ao Brasil algumas vezes. A mais recente foi em março, quando fez shows solo e também no festival I Wanna Be Tour.